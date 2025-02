Río Rímac y quebradas de Chosica están colmatados en plena temporada de lluvias, alerta alcalde

"No hubo ningún trabajo, obra de infraestructura de envergadura, que permita responder en este periodo de lluvias", declaró el alcalde del distrito de Lurigancho-Chosica Oswaldo Vargas a Perú21 al ser consultado por las acciones preventivas que debieron realizar los representantes del Gobierno central en la descolmatación de las 9 quebradas y el río Rimac antes del inicio de la temporadad de lluvias en la capital.

"¿Si las autoridades del gobierno central tomaron interés en ejecutar labores preventivas desde mayo del año pasado para llegar bien a temporada de lluvias? No ha sido así. No hubo ningún trabajo, obra de infraestructura de envergadura, que permitan responder en este periodo de lluvias. Hubo descolmatación hasta fines de 2023 y parte de 2024, pero como no hubo El Niño global, como que todos se quedaron con brazos cruzados", manifestó el burgomaestre.

Vargas subrayó que las 22 geomallas están limpias, pero las quebradas, ubicadas en las partes altas, "no están completamente descolmatadas". "Las barreras si están descolmatadas, cada barrera recibe hasta 20 metros cúbicos de material; pero en las partes altas, en las quebradas, hay material incalculable; por ejemplo, en Quirio son 10 kilómetros cuadrados de longitud, pero solo en 5 kilómetros hay barreras. No podemos decir que las quebradas están al 100% descolmatadas", detalló la autoridad edil.

En el caso del río Rímac, dijo que si bien, actualmente, el caudal se mantiene debajo de valores de alarma, este aún no ha sido encausado, como el río Huaycoloro. "De los 34 puntos críticos a lo largo del río Rímac se ha actuado en 16, faltan 18; es decir, falta el 50% de puntos críticos. El tiempo se nos va porque ya vienen las lluvias y al crecer el rio no puede ingresar la maquinaria pesada", refirió.

"Falta una buena planificacion del Gobierno, en conjunto con la municipalidad, para trabajar desde el periodo donde no haya lluvias, a partir de mayo, y se ejecuten obras de infraestructura para prevenir que el río Rímac se vaya a desbordar, y también trabajo del MTC, para reforzar los puentes en la cuenca del río Rímac, y también el tratamiento de quebradas, muros de contención, diques y barreras dinámicas. Felizmente que aún no hay muchas lluvias en las parte altas, pero no podemos bajar la guardia, sobre todos en este mes de febrero y marzo", afirmó.

Frente a esta realidad, Oswaldo Vargas dijo que los vecinos de Chosica están "preparados hasta cierto punto" para esta temporada de lluvias. Además, de la limpieza de las geomallas, gracias a los recursos asignados por el Gobierno dijo que se ha trabajado en simulacros de cómo evacuar ante lluvias intensas, huaicos, deslizamientos e inundaciones, junto a personal del Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Defensa (Mindef), Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud (Minsa).

