Vecinos del Rímac denuncian falta del servicio de agua potable desde hace un mes [VIDEO]

Esta mañana, los vecinos del AA.HH. San Juan de Amancaes del distrito del Rímac denunciaron la falta del servicio de agua potable en el sector desde hace un mes, según RPP.

Los vecinos indicaron que el techo del tanque, que los abastecía de este insumo, colapsó hace un mes, ocasionando el corte del servicio.

“Esto viene desde 2016, ya estaba roto el techo del reservorio. En el 2017 mandamos carta notarial a Sedapal y nos dijeron que lo iban a solucionar, que lo iban a techar y hasta ahorita nada. Luego pasó eso del colapso y hace un mes no tenemos agua”, indicó uno de los vecinos.

Añadieron que cerca de 78 manzanas no cuentan con agua y las cisternas solo llegan a determinadas horas. “Vienen (cisternas), pero no abastecen a todos, estamos acostumbrados a recibir agua siempre, no por horas”, indicó una de las vecinas.

-Sedapal se pronuncia-

Ante lo sucedido, Sedapal emitió un comunicado informando que “en esta semana restablecerán el servicio de abastecimiento de agua potable en el asentamiento humano San Juan de Amancaes”.

“(Se restablecerá el servicio) tras concluir la limpieza y desinfección del reservorio, cuya cúpula resultó afectada el pasado 25 de mayo", indicaron.

Asimismo, detallaron que tras lo sucedido, la empresa activó su plan de contingencia, enviando camiones cisternas. Además, indicaron que continuarán repartiendo agua hasta el restablecimiento del servicio.

Por último, Sedapal ofreció disculpas por las molestias presentadas y se comprometió a concluir el proceso constructivo en los próximos días.