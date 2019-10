Una joven que se sometió a una liposucción se debate entre la vida y la muerte debido a una infección generalizada ocasionada luego de ser intervenida por un falso cirujano estético.

El hecho se registró el último sábado en el Rímac. Según informó América Noticias el falso médico fue identificado como Jhonny Gustavo Vidal Ñamo, un joven de 27 años que no cuenta con licenciatura ni bachiller en ninguna carrera profesional; sin embargo, se luce en redes sociales como un especialista en tratamientos de estética, promocionando soluciones rápidas para reducir medidas

Vidal Ñamo incluso comparte fotos de sus pacientes al interior de su consultorio y promociona los precios bajos de los tratamientos. “Los riesgos son casi nada, de mínimos a 0, no hay riesgos. Lo que sí te voy a pedir es que tú te mantengas. Y nada, de ahí te voy a explicar lo que tienes que traer”, explica el falso médico a un paciente vía telefónica, según presentó el referido medio.

En estado grave

La madre de la joven indicó que la afectada pagó 700 soles para recibir este tratamiento estético; sin embargo, tras la cirugía apareció celulitis en la barriga y hematomas, causando una infección generalizada que los médicos intentan combatir ahora en el Hospital III Suarez Angamos.

“Le puso una faja y le dijo que tenía que estar con eso, que al día siguiente tenía que darle unos antibióticos”, indicó la madre de la paciente afectada. El falso médico le entregó recetas mal escritas.

Un especialista en cirugías plásticas indicó que “la liposucción no la puede hacer cualquier persona. Si una mano no entrenada introduce esto al cuerpo (válvula) puede perforar un órgano y ocasionar la muerte. Él (Jhonny Vidal) no está con ropa estéril, sino con ropa formal, los guantes no son estériles”, indicó.

El medio buscó al acusado en su consultorio, que a su vez es su casa en el Rímac, pero no apareció. También lo llamaron pero no dio declaraciones.