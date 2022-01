Sicarios a bordo de una motocicleta mataron de tres disparos a un hombre cuando tomaba licor con otras personas en una tienda. El crimen ocurrió en el Rímac y la Policía Nacional maneja la hipótesis de que sería un presunto ajuste de cuentas.

Según el noticiero América Noticias, dos sujetos interceptaron al ciudadano Carlos Vila Fernández cuando bebía alcohol con sus amigos en el local situado en la zona de Mariscal Castilla. Los sujetos le dispararon tres veces a la altura de la cabeza.

“Él ha estado brindando y le han disparado. Lo han matado. Mírenlo cómo está tirado ahí”, contó una amiga de la víctima. Uno de los testigos del crimen contó que tras el asesinato vio cuando un hombre de nacionalidad extranjera se acercó al cuerpo de Vila Fernández de 49 años y le tomó una fotografía para luego salir huyendo.

“Que se dé con la ubicación de esos cobardes que le han quitado la vida a mi amigo porque él no se metía con nadie. Habrá tenido muchos defectos, pero no se metía a nadie y no le quitaba nada a nadie”, comentó otra conocida de la víctima.

Como parte de la investigación, peritos de Criminalística llegaron al lugar del crimen para recoger pruebas y que lleven hasta los autores del crimen.

De acuerdo con las primeras investigaciones, en el año 2012 Vila Fernández junto a otros sujetos fueron intervenidos en su vivienda con cerca de mil envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y S/6.400 por la venta de la droga.

