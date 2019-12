Terrible final. El conductor de combi, identificado como ‘El Chale’ (30), murió tras estrellar su vehículo contra una vivienda, ubicada en la avenida Flor de Amancaes en el distrito del Rímac.

De acuerdo a información de América Noticias, el chofer habría perdido el control y esto provocó el impacto del la automóvil contra el domicilio.

El dueño del inmueble, en conversación con el medio citado, se pronunció y aseguró que afortunadamente su familia vive en el segundo piso y el primero está desolado.

“Salí temprano de mi casa. Mi esposa me llama y me dice que ha pasado un accidente. No ha chocado mi columna. A simple vista, no está afectada. Felizmente en esa parte no vive nadie. Hace dos años, nos mudamos al segundo piso. No lo conozco (al conductor), está tapado y no lo hemos visto. Le hemos pedido a la Municipalidad que ponga medidas de seguridad”, precisó.

