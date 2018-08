Richard Acuña niega compra de terrenos en San Juan de Lurigancho | VIDEO

Tras una batalla campal por disputa de terrenos en la zona de Canto Rey , en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los vecinos señalaron que la familia Acuña habría comprado el lugar con el objetivo de construir un local de la Universidad Señor de Sipán.Tras esta situación, el congresista Richard Acuña se pronunció y negó la versión.

El legislador de Alianza Para el Progreso (APP) indicó que el terreno nunca fue comprado por su padre César Acuña, ni por su madre. Asimismo, aclaró que la empresa Sisma SAC. le propuso la compra, pero se negó tras conocer el conflicto que ocasionaría.

“Nosotros como (Universidad Señor de) Sipán, nunca hemos adquirido esos terrenos. Ese terreno no le pertenece ni a mi padre, ni a mi madre. La empresa me lo iba a vender, pero yo le indiqué que la única manera de poder adquirirlo es cuando no exista conflicto sociales”, indicó el congresista en entrevista con Milagros Leiva para ATV+.

El congresista Richard Acuña lamentó lo sucedido y espera que los vecinos de San Juan de Lurigancho encuentren al verdadero dueño del terreno.

“Lamento los hechos ocurridos durante esta madrugada porque ese terreno no nos pertenece y espero que se solucione en los próximos días. No tenemos relación con ello”, manifestó.

Según los vecinos de la zona en declaraciones para ‘América Noticias’, más de 6 mil m2 de un terreno de 15 mil m2, en la asociación de vivienda Garagay, habrían sido vendidos en 3 millones de dólares por un dirigente vecinal a la empresa Sisma SAC., con el objetivo de construir un local de la Universidad Señor de Sipán.

Señalaron que el terreno aún estaba en litigio y en proceso judicial, pero pese a ello fue vendido por la empresa Sisma SAC.