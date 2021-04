Era una utopía.

Un día acompañó a su tío a una cita en una posta médica. Salieron de casa dos horas antes. En una avenida piurana esperaban que un taxi o una moto paren. No pararon, pese a que iban sin pasajeros. Pasaron 45 minutos y nada. “¿Por qué no paran, tío?”, preguntó. “No me quieren llevar”, respondió. Su tío de 42 años, el hermano de su madre, era una persona con discapacidad física. Ricardo Rodríguez tenía 12 años y le hizo una inocente promesa: “Cuando sea mayor, trabajaré en una minera, compraré una camioneta y la adaptaré para salir a pasear contigo”.

En 2011, cuando Ricardo Rodríguez aún era estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica, su tío falleció, pero la promesa seguía viva. El primer proyecto que trabajó fue un vehículo para personas con discapacidad. “Eso me conectó con la verdad de la discapacidad en el Perú. Me di cuenta de que no solo era el caso de mi tío”, me dice.

Quiso estudiar Medicina, pero se especializó en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y hoy sus creaciones ‘curan’, gracias a Pixed, empresa dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico enfocada en la creación de prótesis para personas con discapacidad, donde Ricardo Rodríguez es el CEO.

Es una realidad.

-A más de un año de la pandemia, ¿cuál podría ser una suerte de balance en tu rubro?

Nuestro propósito como Pixed siempre ha sido trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad, que a nivel laboral ahora más que nunca se ven desprotegidas. Antes de la pandemia teníamos que solo un 20% de personas con discapacidad en edad laboral estaba trabajando, y ahora en pandemia se estima que ese porcentaje baje de 10% a 5%. Hemos tomado algunas acciones para evitar que esta brecha laboral se siga abriendo. Las prótesis que hacemos se han vuelto como una especie de herramienta para no dejar de trabajar.

-¿Qué tipo de prótesis son?

Contamos con prótesis para mano, brazo, antebrazo, falange; son prótesis mecánicas y automatizadas. Y también ya hemos desarrollado prótesis para extremidades inferiores, como en condiciones de amputación por debajo de la rodilla; estamos en el proceso del diseño de una rodilla propia. También hemos entrado a desarrollar el programa IncluEduca Laboral para, justamente, reducir la brecha de exclusión y segregación laboral. Hemos lanzado también el IncluEduca Emprendedor para capacitar en emprender a personas con discapacidad. Hay empresas que ya consideran el programa y vamos a poder en este año, por lo menos, impactar en tres empresas multinacionales y capacitar a más de 20 personas con discapacidad para que emprendan sus negocios.

-Estas prótesis las imprimen en 3D. ¿Ese factor las hace más accesibles?

Es correcto. La materia prima tiene las mismas propiedades mecánicas que las prótesis tradicionales, pero los costos de manufactura son mucho menores.

-¿Cuánto se reduce el costo?

Una prótesis tradicional, por ejemplo mioeléctrica, está costando 78 mil dólares en Perú, una prótesis mioeléctrica en Pixed te puede costar 5,200, 5,300 dólares. Estamos hablando de una diferencia abismal.

-¿En un futuro cercano en las casas habrá impresoras 3D?

Yo personalmente veía hacia 2022 una impresora 3D en la casa de los peruanos. Pero con esta coyuntura quizás podamos hablar de que para 2024 ya haya impresoras 3D en las casas y personas que puedan usarlas y que incluso puedan hacer prótesis. Estamos viendo capacitar a los estudiantes en las universidades e institutos. Tenemos la marca Voxel, como el hijo menor de Pixed, que se dedica a la enseñanza de la impresión 3D. Estamos hablando de una revolución industrial 4.0.

-Aún tengo el chip de la impresión de tinta sobre papel. ¿Cómo funciona en 3D?

La impresión 3D es justamente como la impresión de tinta, pero como si imprimieras una hoja encima de otra hoja. Es decir, primero imprimes una curva, luego imprimes una segunda curva en otra hoja y así vas imprimiendo curvas encima de curvas, como si filetearas el sólido en varias capas, en varias hojas de papel y las pegaras una encima de otra. Ahí tienes el concepto de sólido. Todo el chasís hace la impresora 3D.

-A raíz de las prótesis que imprimes, ¿ya podríamos hablar de cyborgs?

Hay prótesis automatizadas, pero no sé si la palabra ¿cyborg’ es la que le hace más mérito. Pero sí, la posibilidad de tener una prótesis biónica, que es autosostenible, es decir que tiene autonomía de batería bastante buena; las prótesis mioeléctricas permiten eso. El 16 de diciembre del año pasado entregamos la primera prótesis biónica hecha 100% en Perú y 100% en Pixed, es la primera que se ha hecho en Latinoamérica.

-¿En los próximos años cuánto más se puede desarrollar?

No descartaría la opción de trabajar la bioimpresión, uno de mis próximos desafíos. Es como la impresión 3D, pero, en vez de filamentos o plástico, se usan células madre o tejidos humanos que puedan regenerar y crear algo orgánico. Prótesis implantables.

-¿Estamos hablando de poder imprimir un hígado?

Correcto. Hablamos de órganos y extremidades como manos y antebrazos; en lugar de que sean externas, se puede trabajar con intervenciones quirúrgicas.

-¿Ya se hace en algunos países?

Se está explorando en Alemania, Reino Unido, EE.UU.

-No sería descabellado pensar en imprimir un corazón.

No es tan descabellado, pero obviamente se tiene que hacer un estudio bien complejo.

-¿Qué superpoder te gustaría tener?

Quizás el superpoder de autorrecuperarse sin necesidad de dormir. Eso me daría más tiempo para seguir trabajando.

-Conectarte a un tomacorriente y seguir trabajando.

Hay mucho por hacer como para perder el tiempo durmiendo.

AUTOFICHA:

- “Soy Ricardo Gerardo Rodríguez Torres. Tengo 30 años, pero después de este sábado tendré 31 (risas). Nací en Piura. Estudié Ingeniería Mecánica Eléctrica. Vine a Lima para generar un impacto mayor. Mi familia nuclear vive en Piura y yo vivo acá con mi esposa”.

- “He seguido una maestría con mención en Automatización y Optimización de Procesos. También he llevado el programa de Líderes en Innovación de la Real Academia de la Ingeniería del Reino Unido. Soy el CEO de Pixed, a la par soy mentor tecnológico y de innovación”.

- “En el programa Próceres del Bicentenario ayudo a impulsar a las 21 organizaciones más destacadas a nivel social. También tengo un espacio que se llama Emprender con R. Estamos por iniciar una capacitación en emprendimiento a 20 personas con discapacidad y para 2021 espero llegar a unas 100”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Alvaro Henzler