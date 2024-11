Revelan que inasistencia de alumnos a clases remotas supera el 60%

Al menos 6 de cada 10 estudiantes de los sectores socioeconómicos C, D y E no accedieron a clases remotas debido a la carencia de herramientas de conectividad, lo cual perjudica los aprendizajes y genera inequidad en el acceso al servicio educativo, dio a conocer ayer el docente Heli Ocaña, exdecano del Colegio de Profesores del Perú.

"¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que no accede a clases cuando se aplica la virtualidad? La inasistencia supera al 60% en los sectores socioeconómicos C, D y E debido a la falta de herramientas de conectividad. Después de la pandemia no ha habido ninguna política del Gobierno para dotar de herramientas, pese a las propuestas. Los niños están en las casas encerrados por decisión política inadecuada e inoportuna”, declaró Ocaña a Exitosa Noticias.

El profesor calificó de “una improvisación” la decisión del Ministerio de Educación (Minedu), liderado por el cuestionado Morgan Quero, de disponer clases “remotas” del 11 al 13 de noviembre por la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Cuando se dice remoto se tiene en cuenta que hay un servicio educativo utilizando Internet, radio, televisión, materiales educativos impresos y otros; sin embargo, en marzo, cuando los docentes planificaron el año académico 2024 en ningún momento se dijo que, en la semana de APEC, en Perú iba a haber clases remotas. Por tanto, aquí hay una total improvisación”, afirmó.

INASISTENCIA

En efecto, en diálogo con Perú21 un docente de un colegio público de La Molina señaló que la asistencia a clases no ha sido del 100%, principalmente por la falta de acceso a Internet.

“No hubo conexión a las clases remotas del 100% de alumnos. En un aula tengo 36 estudiantes y se han conectado 24; en otra aula, de 36 alumnos, se han conectado 25. Solo uno de cada salón respondió mi llamado y dijo que no tenía celular con Internet. Cuando doy clases presenciales, a veces falta un alumno, pero nunca 10 o 12”, detalló el profesor.

El maestro explicó que, vía la modalidad remota, es difícil que los estudiantes tengan aprendizajes óptimos, pues demoran en responder las preguntas de 15 a 30 minutos luego de copiarlo de Internet. “No hay aprendizaje significativo y, luego de clases remotas, solo llevan tareas, que luego se copian del amigo”, afirmó.

SABÍA QUE

En un intento por justificar al Ejecutivo, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que los estudiantes recibirán clases remotas, mas no virtuales.

“La virtualidad es parte de lo remoto, se complementa con material educativo. Hay un trabajo innovador en el Minedu”, dijo.

Del 14 al 15 de noviembre, los alumnos tendrán que detener sus actividades por ser días no laborables.

