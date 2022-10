El caso de Gabriela Sevilla y su presunto secuestro y embarazo parece no cerrarse por completo aún, pues siguen saliendo detalles a la luz sobre esta mujer. Esto luego de que, tras su aparición, desde el Ministerio del Interior se asegurara que Sevilla nunca estuvo embarazada, algo que la propia mujer salió a desmentir, pero con pocas pruebas.

“Yo he pasado nueve meses de mi vida ilusionada con mi hija llevando una embarazo hasta de riesgo”, aseguró Sevilla ante las cámaras. Sin embargo, nunca mostró documento alguno que confirme sus palabras, pese a que, incluso, realizó un baby shower en donde se le pudo ver con un vientre de gran tamaño, propio del estado de gestación.

Esto no hizo más que llamar la atención de múltiples internautas en las redes sociales, quienes buscaron más detalles alrededor de la vida de Sevilla y su supuesto embarazo. Una usuaria de Facebook reveló, hace poco, que la mujer estaba vendiendo los artículos regalados en su baby shower mediante la mencionada plataforma social.

“Con todas las ganas de querer creerle el 1% a Gabriela, pero ella vendiendo las cosas del baby shower vía market place hace una semana”, escribió la usuaria en Twitter, adjuntando el pantallazo del precio y foto del gimnasio para bebé que aparentemente Sevilla estaba vendiendo.

Otros usuarios cuestionaron la veracidad de lo descrito en las imágenes, por lo cual la mujer aclaró: “Antes de publicar algo me aseguro que sea la persona, veo la creación del año de la cuenta, confirmé que es Gabriela porque figura e indica que lo vende por qué tiene ‘2′ iguales, sin embargo, un post antes vendía otra silla de comer”.

Los internautas se mostraron bastante sorprendidos con esta noticia y señalaron que la joven de 30 años necesita ayuda psicológica.

“Estoy impactada con todo lo que ha pasado. No quería hablar nada hasta tener certeza, no sé qué creer”, “Independientemente de lo que hizo, solo ella y su familia saben el por qué. Esto la llevará a cargar con algo, que no pensó en su momento que le podía venir. Lo mejor es que reciba ayuda psicológica y sane o llene los vacíos que hay en su vida”, “Puede que sea bipolar. De todas formas necesita chequeo psicológico”, fueron algunos de los comentarios.

Foto: Captura

Foto: Captura

Foto: Captura