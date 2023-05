En el Área de Trauma Shock del Hospital Nacional Cayetano Heredia se encuentra Génesis T. M. de 11 años. Ella llegó a dicho lugar la mañana del lunes 29 de mayo. Fue traslada al nosocomio por docentes del colegio Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Su diagnóstico: muerte cerebral. De acuerdo con las primeras versiones, la niña, alumna del quinto grado de primaria, habría quedado en ese estado tras consumir una sustancia –al parecer, una pastilla rosada–, como parte de un reto viral conocido como ‘quién se duerme primero’, que nació en México.

Este hecho causó la indignación de los padres del mencionado plantel, que la mañana del martes 30 de mayo ingresaron a la fuerza al local educativo para exigirle explicaciones a la directora Victoria Huaylinos Gonzales, quien, sumamente nerviosa, se limitaba a decir que todo estaba en investigación y que habría que esperar los resultados de la misma, lo que enfureció aún más a los progenitores.

De acuerdo con el acta de intervención policial, la directora Victoria Huaylinos informó que un compañero de la víctima habría dado a conocer que esta ingirió una pastilla dentro del baño. También revela que fue el docente Américo Figuero Fernández el que vio cómo la menor convulsionaba dentro del aula del quinto grado D. Por esto, fue inicialmente conducida al centro médico materno infantil de Tahuantinsuyo. Debido a la gravedad de su estado, la estudiante, de nacionalidad venezolana, fue derivada al hospital Cayetano Heredia.

“A mí me llamaron, pero me dijeron que mi hija estaba mal y que por eso la llevaron a la posta. Allí no la quisieron atender. Por eso la condujeron al hospital Cayetano Heredia. Allí dijeron que había tomado algo. No se ha investigado el nombre de la sustancia. Primero ha vomitado. Pero las autoridades del centro educativo jamás me dijeron que estaba convulsionando. Dicen que un niño estaba con la pastilla”, manifestó la madre de Génesis.

Por su parte, los padres de los compañeros de la niña aseguraron que había un escolar que estaba repartiendo pastillas rosadas a todos. Se trataría de dos clonazepam. También afirmaron que no sería la primera vez que una situación similar ocurre y han pedido la renuncia de la directora.

Al respecto, el hospital Cayetano Heredia confirmó que la menor ingresó al Servicio de Emergencia Pediátrica. “Durante la evaluación por parte del personal de salud, se identificó que era una paciente con diagnóstico de muerte cerebral”, indicó en un comunicado. Acotó que vienen informando sobre la evolución de la niña a los padres.

SON DE FÁCIL ACCESO

Milton Rojas, especialista de Cedro, dijo que los chicos, sobre todo los escolares, siguen ciertas tendencias que se generan en el extranjero. “Entiendo que esta pauta de tomar ciertos medicamentos, como los ansiolíticos, se generó en México para inducir al sueño rápidamente. Este tipo de comportamientos se estaría replicando en nuestro país”, declaró a Perú21.

Lamentó que en Perú haya un fácil acceso a medicamentos. “Cuando hablamos de escolares o menores, cualquier medicamento tiene muchísimo riesgo de daño. Hay que esperar el examen toxicológico para ver de qué sustancia se trata”, expresó. Pidió a los padres que tengan más control sobre las redes sociales de sus hijos y las páginas que estos visitan.

SABÍA QUE

La presión del grupo puede llevar a niños y a adolescentes a participar en retos sin considerar los posibles riesgos o consecuencias que pueden tener, indicó a Perú21TV la psicóloga y psicoterapeuta Claudia Tassara.

“Como padres de familia, como centros educativos, siempre tenemos que tener una comunicación abierta, fomentar un ambiente de confianza para los niños y para los adolescentes”, dijo.