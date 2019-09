El secretario general de la Federación de trabajadores mineros, Jorge Juárez Cueva, fue retirado de la galería de invitados por gritar durante el pleno del Congreso.

El incidente ocurrió mientras se debatía la ley que establece que la tercera semana de octubre de cada año como la semana nacional de la lucha contra el cáncer. En medio de la protesta del dirigente, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Salvador Heresi, intervino.

“Antes de dar el uso de la palabra, yo quisiera manifestar que los señores que están en la parte de la galería -antes que hicieran esta interrupción- nosotros íbamos a expresar nuestro saludo a la Federación de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos que se encuentran aquí presentes. Lamentamos que haya sucedido este impasse, pero de todas maneras queremos dejar constancia de nuestro saludo a los mineros que nos han acompañado y acompañan en la galería”, manifestó el legislador.

Tras el percance, el parlamentario Julio Rosas (Unidos por la República) se manifestó tras ser interrumpido y precisó que la cortesía viene desde la Mesa Directiva. "No podemos permitir que congresistas que han autorizado el ingreso de estos señores, que guarden silencio y no ayuden a mantener el orden, el respeto y cuidado. En este Congreso no se puede permitir la violencia", aseveró.

Finalizado el debate en el pleno del Congreso, Jorge Juárez -en declaraciones a Canal N- se manifestó sobre los motivos por los que intervino en el hemiciclo.

"Lo que deseamos es que se sienten los señores de la Sociedad Nacional de Minería y que respeten la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo hacen?, ¿en qué país vivimos? ¿qué dice la señora Silvia Caceres (Ministra de Trabajo)? Da la razón a una opinión técnica la cual violenta básicamente los derechos constitucionales [...] Desde el mes de marzo venimos dialogando y esos señores no se quieren sentar", aseveró.

El congresista Wilbert Rozas, de Frente Amplio, precisó que los trabajadores mineros fueron invitados para conversar con el Presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

Los trabajadores mineros vienen acatando el segundo día de paro nacional. Ellos exigen una negociación colectiva por rama de actividad y manifestar su oposición al Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).​