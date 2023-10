La restricción del servicio de agua potable anunciada por Sedapal tendrá un impacto en la economía de miles de restaurantes y hoteles ubicados en los 22 distritos que se verán afectados con el corte de entre 48 y 96 horas. El perjuicio vendrá por los gastos adicionales que tendrán que asumir para afrontar la situación.

“Será un costo que tenemos que adicionar a tantas cosas, encima que las ventas están bajas”, señaló a Perú21 Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines – Ahora Perú.

“Será un costo comprar agua de cisternas y poder cumplir con todos los requerimientos de un restaurante”, subrayó.

Admitió que una de las incomodidades será el servicio de los baños. “Imagínate un hotel al que llegan turistas con niños. ¿Cómo hacen?”, preguntó. Sin embargo, apuntó que todo estará bajo control.

Pese a este escenario adverso, la dirigente sostuvo que no cerrarán los negocios. “Vamos a trabajar, vamos a tener que comprar agua de las cisternas para abastecer el local definitivamente y cumplir con los requerimientos que se deben dar a un cliente”, enfatizó.

Estimó que ese costo adicional significará entre 400 y 500 soles diarios a cada propietario y que ello correrá por cuenta de las empresas y no se recargará al cliente.

Descartó que en este contexto el gremio solicite algún tipo de apoyo al Gobierno. “Esto se ha podido evitar porque hay muchos restaurantes, muchos negocios, hoteles, que se están perjudicando con gastos extras. La situación no está para tener gastos, sino todo lo contrario”, subrayó.

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, también coincidió en el impacto que tendrá en los hoteles el corte de agua anunciado por Sedapal.

“Nunca he escuchado que una ciudad de esta envergadura se tenga que quedar sin agua programada por varios días. Sabemos que las empresas del Estado son las más ineficientes del mundo y esto pareciera ser que va por ahí, porque no tienen un plan B, no tienen un plan de contingencia”, señaló a Perú21.

“Sin lugar a dudas, los hoteles van a ser afectados, todo va a depender del tiempo que demore en regresar el servicio y, por supuesto, va a depender también del tamaño de cisterna que tenga cada hotel”, refirió.

“Esperemos que el corte en las zonas hoteleras, en general, no sea permanente por varios días, sino que pueda, en algún momento, abastecer las cisternas. Generalmente, todos los hoteles tienen cisternas. Dudo que muchos hoteles que tengan buena ocupación tengan cisternas para varios días”, subrayó.

¿El servicio se va a restringir o va a continuar de manera normal? “Los hoteles que tengan la capacidad para poder guardar agua no se van a afectar mucho. Muchos hoteles que no tienen la capacidad supongo que estarán haciendo ya algún tipo de contrato con los camiones cisterna y los que no lo logren, sin lugar a dudas, van a tener que cerrar”, remarcó.

Por su parte, Oswaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), visualizó el impacto del corte de agua. “Según cálculos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en el caso de un corte de agua potable en Lima y el Callao por una semana, se estima que las pérdidas económicas podrían ascender a S/1,113 millones en los sectores de alojamiento, restaurantes, comercio y parcialmente en manufactura”, señaló a este diario.

“Considerando que el corte de agua anunciado por Sedapal sería de hasta 96 horas, es decir, cuatro días, se pueden estimar las pérdidas en S/636 millones en los sectores antes mencionados. Sin embargo, es importante destacar que, según lo anunciado por Sedapal, el corte de suministro se llevará a cabo en 22 distritos durante 48 horas, y se restablecerá gradualmente en 18 distritos después de ese período. Por lo tanto, las pérdidas económicas podrían ser menores”, precisó.

HOSPITALES

¿Y cómo afrontarán los hospitales esta situación? A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que sus hospitales e institutos de Lima tienen la infraestructura adecuada para garantizar el abastecimiento de agua potable durante el corte programado por Sedapal.

Enfatizaron que los diversos establecimientos están diseñados para funcionar en caso de desastres, aún aislados de la red de suministros de servicios básicos.

En tanto, Walter Borja Rojas, gerente general de Essalud, indicó que se abastecerá con agua las cisternas de los hospitales que se ubican en los distritos afectados. La entidad garantizó la atención con normalidad en los centros asistenciales de Lima.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) indicó que cuenta con tres tanques para agua que permiten abastecer con agua durante tres días consecutivos a la institución. Se ha coordinado una reunión con Sedapal que brindará asistencia con cisternas de agua como medida de contingencia en caso de que sea necesario.

