Rescatan a 813 bañistas en lo que va del verano 2019

La Unidad de Salvamento Acuático de la Región Policial Lima, informó que en lo que va del inició de la temporada “Verano 2019”, han rescatado a un total de 813 bañistas en las playas de Lima, desde Chacra y Mar, en Huaral, hasta Cerro Azul, en Cañete.

Entre las playas donde se realizó la mayor cantidad de rescates figuran Cerro Azul con 99 personas, Santa María (93), Costa Azul Ventanilla (66), Los Pulpos (63), Santa Rosa Chica (51) y Punta Negra (42).

De las personas rescatadas 473 son varones, 109 mujeres, 158 hombres menores y 73 mujeres menores.

La Unidad de Salvamento Acuático informó que un total de 600 salvavidas, debidamente capacitados en rescate de personas, resguardan a diario las 110 playas y piscinas de la capital. "Contamos con 100 motos acuáticas, 700 boyas, 200 tablas de rescate y 20 desfibriladores", informaron.

Agregaron que también cuentan con el apoyo de dos helicópteros, ubicados en las zonas norte y sur de la ciudad. Asimismo, tienen dos canes salvavidas: “Ruso” y “Gringo”, que durante tres meses recibieron capacitación en rescate de bañistas.

RECOMENDACIONES

-Abstenerse de concurrir a las playas Ventanilla, Villa, La Herradura y Santa Rosa, por ser playas abiertas y peligrosas por sus corrientes.



-Si ha tomado licor no ingrese al mar, ya que por su estado no mide el peligro, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares.



-Es mejor ingresar al mar en pareja, para que su compañero pida ayuda en caso de un accidente.



-Si intenta rescatar a una persona primero debe calmar a la posible víctima y luego proceder al rescate.

-Los padres no deben dejar solos a los niños ya que se pueden extraviar o ingresar al mar.



-En caso ingiera alimentos en la playa no ingrese al mar, porque puede sufrir calambres estomacales.



-No ensucie las playas, lleve una bolsa, guarde los desechos comestibles, envases o envoltorios y luego bótela en un depósito de basura. Así evitaremos la contaminación ambiental.

-Apenas llegue a una playa observe el color de la bandera: Roja: significa mar peligroso, olas grandes y correntaje alto. Amarilla: tener precaución, el mar puede cambiar.