Un equipo de fiscales se presentó esta mañana en la sede de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para requerir información sobre el derrame de petróleo que provino desde una refinería de la empresa Repsol, ubicada en Ventanilla, y que ha contaminado playas de Lima desde hace una semana.

En el acta fiscal que se levantó por esta diligencia, a la que accedió Perú21, se señala que esperaron de 8:00 am a 10:30 am para recibir la información solicitada. Cuando los fiscales llegaron a la sede de la OEFA se les informó que los encargados no se encontraban debido a la modalidad “semipresencial” en la que realizaban sus labores.

El motivo de la visita, como especifica el documento, fue para obtener el reporte preliminar de emergencias ambientales y el procedimiento sancionador “si lo hubiere” en contra de la refinería la Pampilla del grupo Repsol.

Se comunicó a la alta dirección de la OEFA para hacer la entrega correspondiente y a las 8:40 am la representante de la gerencia general de la institución, Lillian Ynguil Lavado, informó que se entregaría el reporte. Siendo entregada a las 9:45 am por la ejecutiva en gestión Pública de la gerencia general.

“Esta mañana lanzamos esta información en la que advertimos que el fiscal se constituyó en la sede de la OEFA porque había oficiado a sus representantes que hoy a las 8am se llevaría a cabo una diligencia en la sede de esa institución”, señalaron desde la Fiscalía a este diario.

Y añadieron: “Cuando el fiscal llegó no había nadie quien lo reciba, un par de hora después y luego de llamadas telefónicas personal de OEFA anunció que iría una representante, lo cual ocurrió pasada las 10:00 am”.

Por su parte, la OEFA indicó que “se les ha atendido y entregado la información solicitada. A las 10 am acabó la diligencia, no como dice esa aclaración que recién a las 10 inicio”.

El 15 de enero del 2022 se registró un derrame de petróleo causado por la refinería La Pampilla del grupo Repsol. En un inicio indicaron que fueron siete galones de petróleo los que se regaron por el mar, sin embargo, se estima que fueron unos 6000 mil en total.

Hay 20 playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay han sido afectadas por el crudo, además de miles de especies de fauna de la zona en riesgo y muchas de ellas muertas.

“Nosotros pensábamos que no había salido más, que había sido una cosa leve, el producto viajó por el fondo del mar y luego salió al día siguiente”, señaló la vocera de Repsol a RPP sobre el peor desastre ecológico producido en Lima en los últimos tiempos.

