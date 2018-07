Reportero resultó herido en marcha contra la corrupción del sistema judicial [VIDEO]

Un reportero de Canal N resultó herido durante la movilización en contra de la corrupción del sistema judicial que viene realizándose en los alrededores del Centro de Lima.

El hombre de prensa ha sido identificado como Gino Tassara, a quien le cayó una piedra que no le permitió continuar con el en vivo que estaba realizando para el mencionado canal.

Tras varios minutos fuera de pantalla, Tassara logró comunicarse con N Noticias donde dio a conocer que "estoy bien... me cayó un piedrón en la cabeza. Ha sido un susto y me ha dado un pequeño dolor de cabeza, pero ya me siento bien".

Los incidentes vienen reportándose entre la avenida Piérola y la avenida Abancay.