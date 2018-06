La reportera de Panorama , Vicky Zamora , logró conversar en exclusiva con los asesinos de Eyvi Ágreda y la niña Jimena. Las entrevistas las realizó durante su traslado al penal de máxima seguridad de Cochamarca , en Pasco, este miércoles durante la madrugada.

Mientras realizaba su labor, la periodista increpó a los repudiados agresores al borde de las lágrimas. "¿Sabes que es muy difícil mantener la calma y contener la lengua hacia ti, que eres sumamente repudiado en todo el país?", encaró al asesino de Eyvi, Carlos Javier Hualpa Vacas , quien el pasado abril le roció gasolina y prendió fuego en un servicio de transporte público en Miraflores .

"¿Crees que la gente te va a perdonar?", respondió a Hualpa Vacas mientras él admitía que se encontraba arrepentido. En otro momento, con la voz quebrada, la reportera narra la llegada de Cesar Augusto Alva Mendoza , quien violó y asesinó a Jimena, la niña de 11 años.



El llamado 'Monstruo de la bicicleta' reveló que no fue el único en cometer el horrendo crimen. "Yo solo no he sido, hay uno más. El día del juicio voy a decir quién es" , aseveró sin rastro alguno de remordimiento.