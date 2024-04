Esperaron hasta 40 minutos. Los usuarios del Metropolitano registraron esta mañana que el servicio viene presentando demoras. Ellos hicieron su reclamo a través de X (Twitter). Según los ciudadanos, el incidente se registra en varias estaciones.

“40 minutos esperando el bus como si el servicio fuera gratis. Encima es uno de los más caros de la región”, “Así nos tienen como ganado en en la estación. ¿Esta es la Lima que nos prometieron?”, son algunos de los reclamos que se hicieron públicos en la red social.

La demora originó largas colas y que los usuarios del Metropolitano se vieran perjudicados en sus trabajos e instituciones.

A las 8:20 a.m. se han seguido registrando quejas sobre el servicio. Las personas no dejan de llegar a las estaciones buscando ingresar a los vagones. El servicio no se ha pronunciado sobre los problemas registrados.

- 40 min esperando el bus del SX

- No dejan ingresar más personas a la Estación Naranjal

- No pasan los buses

¿Alguna explicación @Metropolitano_L @ATU_GobPeru?#Metropolitano pic.twitter.com/6MUF6XO0L1 — Sasha Chumpitaz 💚 (@SashaChumpitaz) April 1, 2024

40 minutos esperando el bus, como si el servicio fuese gratis. Encima es uno de los más caros de la región #metropolitano😭😭 pic.twitter.com/hqI1TtUOts — Milagros Paniagua (@MPaniagua15) April 1, 2024

@Metropolitano_L estación UNI hoy 1 de abril 2924, 7:41 am. Así nos tienen como ganado en en la estación. Esta es la Lima q nos prometieron? @ATU_GobPeru @MuniLima pic.twitter.com/cD3gvU0N0L — Viviana Maldonado (@avimaga) April 1, 2024

