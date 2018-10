Renzo Reggiardo llama la atención a la ONPE por demoras en las instalaciones de las mesas

El candidato por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo , fue a emitir su voto a las 11 de la mañana en la Universidad Agraria de La Molina (UNALM). Sin embargo, la mesa 03308 del aula 104 de la UNALM, donde le tocaba sufragar, no había sido instalada.

" Me dicen que se demoró en instalar y eso me llama la atención. Me parece preocupante que al ente electoral (ONPE) se le haya pasado no solamente la mesa de votación de un candidato a la alcaldía, sino en tema general hubo mucho retaso. Es una llamada de atención", dijo el postulante a la alcaldía, quien estuvo acompañado de su esposa.

Con respecto a la no reelección parlamentaria, Renzo Reggiardo expresó: "Me parece adecuada esa medida. Se está interpretando que los actuales congresistas no podrían acogerse a esa modificación. La población no quiere la reelección y hay que hacerle caso", manifestó.