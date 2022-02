La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, dijo que la inclusión del grupo sanguíneo en el documento nacional de identidad (DNI) será un proceso progresivo que empezaría con la renovación y la actualización de datos que de manera individual realizan los ciudadanos al documento, una vez que se apruebe la resolución respectiva, y sin necesidad de una convocatoria general a la población.

Según la funcionaria, los DNI tienen una vigencia de ocho años, así que lo más probable es que cuando un ciudadano haga la renovación de su documento, o proceda a la actualización de algunos de sus datos, (estado civil, domicilio), se le pedirá la información sobre su grupo sanguíneo.

“No podría decirle a la sociedad “pasen todos para hacer el cambio” porque somos poco más de 34 millones de personas en el territorio nacional y 1.1 millones en el extranjero, y eso armaría largas colas. Lo que vamos hacer es un cronograma, cuando usted venga a renovar su DNI, usted va a declarar cuál es el tipo de sangre, si en algún momento hace una rectificación, pueda registrar también su grupo sanguíneo”, dijo Velarde Koechlin a la Agencia Andina.

Hace una semana fue promulgada la Ley 31421, que dispone este cambio. Le da al Reniec un plazo de seis meses para establecer un cronograma y aprobar las demás disposiciones para el cumplimiento de la norma.

Recolección de datos

La titular del Reniec adelantó que ya se está trabajando para determinar el espacio en el DNI donde se consignará esta información, para después empezar a trabajar en el procedimiento de recolección de datos.

En esa línea, fue concluyente en el sentido que esta información, por tratarse de un dato de salud que es considerado personal y sensible, tendrá que ser dada exclusivamente por cada ciudadano, pues el registro no puede correr el riesgo de recoger un dato inexacto de otras fuentes, así sea de otra institución del estado.

“El registro tiene que recibir la información de las mismas personas, y lo que usted nos diga, eso es lo que vamos a colocar […] porque pudiese ser que nosotros le coloquemos un grupo sanguíneo que no es el suyo, y entonces estamos ofreciendo un registro que no tiene información viable; y segundo, lo estamos exponiendo al peligro, a que le pueda pasar mañana a usted algo, si es que le ponen otro tipo de sangre. No queremos hacer eso”, señaló.

