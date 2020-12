Luego que el productor de televisión Ricardo Morán reveló que sus hijos aún no han podido ser inscritos como ciudadanos en el Perú por el hecho de tener un solo padre declarante, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunció respecto al caso y anunció que presentarán un proyecto de ley para crear marco legal y cumplir con solicitud de inscripciones.

A través de un comunicado, el organismo aclaró que no se le ha denegado la inscripción de los menores hijos de Morán, sino que se le notificó que su solicitud de inscripción al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco legal vigente. Recordó que de acuerdo al Código Civil vigente, no se regula la inscripción del nacimiento de un menor de edad a solicitud únicamente del padre biológico.

“Nuestra institución como organismo autónomo encargado de la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, en atención al pedido de inscripción extemporánea de nacimiento de los menores hijos del señor Morán, le comunicó la observación administrativa a su petición”, indicó en el pronunciamiento compartido en Twitter.

“Por ello, nuestra entidad como ente rector que cautela la identidad de todos los peruanos, informa que no se ha denegado la inscripción de sus menores hijos, sino que se le notificó que su solicitud de inscripción al ser observada, debe ser subsanada de acuerdo al marco legal vigente”, señala.

En esa línea, el Reniec informó sobre la iniciativa que pretende atender también la demanda de otros ciudadanos. “Frente a las distintas solicitudes presentadas por ciudadanos que requieren la inscripción de nacimientos y/o matrimonios generados por situaciones que actualmente no se encuentran reguladas por nuestra legislación nacional, estamos trabajando en el desarrollo de un Proyecto de Ley, que permita generar el marco legal necesario para cumplir con las inscripciones solicitadas por la ciudadanía, el mismo que será presentado ante el Congreso de la República”, remarca.

Finalmente indica que como ente rector y especializado en registro civil e identificación, también brindará su aporte a cualquier proyecto de ley sobre el particular que sea presentado, debatido y promovido en el Parlamento.

El último miércoles, en conversación con Mathías Brivio durante el programa “Más vale tarde”, el productor Ricardo Morán dijo que los pequeños Emiliano y Catalina, nacidos de un vientre de alquiler, “viven como ilegales” en el Perú. Esto, añadió, debido a que el Reniec no permite inscribirlos debido a que solo cuentan con un padre.

Como se recordará, los pequeños Emiliano y Catalina nacieron gracias a la fecundación in vitro, utilizando una mujer que aceptó ser vientre subrogado. Pero este método de concepción, y su estatus como padre soltero, es el que ha puesto trabas para la familia de Morán.

“Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Por eso mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, porque la ley y la Reniec me ha negado, con un documento, la posibilidad que yo los inscriba”, añadió.

