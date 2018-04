¡De película! Una mujer intentó renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede de San Juan de Miraflores que tiene Reniec y para su sorpresa le dijeron que no podía hacer el procedimiento porque estaba muerta.

Dolores Dora Silupu Mendoza (58) contó a RPP el impacto que le causó dicha información porque le pidieron que comprobara su muerte. Sin embargo, anteriormente ha podido renovar su DNI en cuatro ocasiones e incluso logró su divorcio en 2015.

"Me acaban de decir que yo soy fallecida desde el 1995 que mi ex esposo ha presentado al Consejo de Villa María del Triunfo una acta de defunción y no me pueden dar el DNI", reveló la mujer.

Agregó que se quedó traumatizada con la noticia. "Le dije (al personal que la atendió) que estaba viva y entré en shock. Me quedé en shock en ese momento y comencé a llorar", dijo.

Sucede que su ex esposo identificado como Alejandro César Morales López presentó el acta de defunción con la finalidad de vender el inmueble en el que vivían ambos. "Sus intereses han sido personales, como la venta de la mitad de mi casa. Le reclamé miles de veces", contó.

Silupu Mendoza denunció que el personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lejos de ayudarla a solucionar el problema, le dijo que ella viera cómo lo resolvía, ni siquiera le dieron orientación.