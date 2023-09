¡Orgullo peruano! Tendrá solo 15 años, pero eso no disminuye el talento e ingenio del muchacho. Renato Alexander Gaitan García cursa el 4to de secundaria, pero ya ha llegado a participar en varios torneos de matematica, como la XIX Geometrical Olympiad in Honour of I. F. Sharygin realizada en Rusia en julio de este año.

Esta vez Renato formó parte de la delegación Peruana en la 28va Olimpiada Iberoamericana de Matemática; realizada en Rio de Janeiro, Brasil.

La Olimpiada duró 7 dias, con dos dias de exámenes muy fuertes. Cada día se les presentaba una prueba que tenia 3 preguntas; durando más de tres horas y media.

En la Olimpiada de este año participaron 22 países como España, Portugal, Mexico; entre otros. En total, llegó a contar con más de 82 participantes, con un nivel altamente competitivo.

Grupo de competidores peruanos en Olimpiadas Iberoamericanas de Matemática.

Se le preguntó a Renato acerca de sus sentimientos ahora que ganó la medalla. El muchacho se mostró muy agradecido con todo el apoyo que recibió durante el camino; desde sus padres hasta el colegio:

“Perú quedó en tercer lugar de esta competencia, estoy muy orgulloso y agradecido con todos las personas que me apoyaron, mis profesores por brindarme su asesoria, a mi colegio PROLOG por su apoyo y a mi padres” declaró.