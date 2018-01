Una gran congestión vehicular y peatonal se registró en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas tras la culminación de la misa que ofreció el papa Francisco a sus files limeños.

Vehículos particulares y buses colectivos pugnaban por avanzar en medio de miles de peruanos que caminaban en las pistas tratando de conseguir un medio de transporte en zonas como la cuadra 10 de Próceres.

Caos tras misa papal.

"No veo cuando acabe esto (en alusión al tráfico) debido a los buses... entonces no podemos desplazarnos a nuestras casas de forma tranquila. Hasta el momento no viene nuestro carro de enlace para ir a Matellini y luego partir al cono norte" , señaló un transeúnte a Canal N.

En tanto, el resguardo y la seguridad dispuesta para el lugar cumplía con su difícil labor de guiar a los asistentes a la ceremonia.