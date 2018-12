El regidor de la Municipalidad de Lima por Solidaridad Nacional Wilder Ruiz, en entrevista para Canal N, señaló que la documentación referida a las tarifas del Metropolitano fue entregada a los empresarios y a la Contraloría General de la República. Lo dijo en respuesta al alcalde electo Jorge Muñoz .

“Ese informe se lo hemos hecho llegar a los empresarios del Metropolitano, más a la Contraloría General de la República”, indicó.

Asimismo, sentenció que están dispuestos a entregar cualquier tipo de información que desee el alcalde electo. Además, indicó que Muñoz es el vocero de los ciudadanos de Lima y no de los empresarios de transporte que opera el Metropolitano.

“Si el nuevo alcalde necesita información, que nos haga llegar por escrito, pero que no esté diciendo a la prensa y a la opinión pública que estamos ocultando información. Eso es un grave daño, está mintiendo. Él es el vocero de los ciudadanos de Lima, que no se convierta en el vocero de los empresarios del transporte que opera el Metropolitano”, señaló.

Por último, cuando cuestionaron por qué el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, no puede responder a las acusaciones de Jorge Muñoz, Ruiz indicó que el burgomaestre tiene muchas ocupaciones.

“El alcalde Castañeda tiene muchas ocupaciones. Esta semana empezamos a inaugurar obras”, finalizó.



El lunes por la mañana, el electo alcalde Jorge Muñoz declaró que cierta documentación referida a las tarifas del Metropolitano había desaparecido de la Municipalidad de Lima.

"El elemento fundamental para establecer líneas de base para poder decidir lo que se tenía que pagar en determinado momento de los pasajes, esas cosas no existen, no nos han dado físicamente. Cuando vamos a otras instituciones a la Contraloría General de la República o al MEF [Ministerio de Economía], no los tienen. No hay esos elementos, entonces alguien los ha desaparecido y eso es muy serio en la administración", señaló.