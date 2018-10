Un día después de haber sido publicada la convocatoria al referéndum, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un padrón complementario que tiene carácter preliminar, mientras no sea aprobado por el organismo jurisdiccional.

Aunque no es posible modificar el padrón utilizado en las dos vueltas de las Elecciones Regionales y Municipales, debido a que fue aprobado por el JNE el 10 de marzo, existen dos grupos de peruanos que no fueron incluidos en dicho padrón, pero tienen derecho a votar en el referéndum y por eso forman parte del padrón complementario.

Un grupo lo constituyen los 92,055 jóvenes que cumplen 18 años desde el 8 de octubre, un día después de la primera vuelta del proceso en curso, hasta el mismo 9 de diciembre.

El otro grupo está conformado por 907,840 peruanos que residen en el extranjero, de acuerdo a la dirección que aparece en su Documento Nacional de Identidad ( DNI) hasta el 10 octubre.

Los miembros del primer grupo no pudieron votar en la primera vuelta porque no habían alcanzado aún la mayoría de edad, mientras que los del segundo no están habilitados para elegir a autoridades regionales ni municipales, ya que no viven en ninguno de los lugares donde ellas gobernarán.

El Reniec recuerda que actualmente se puede efectuar todo tipo de trámites relacionados con el DNI, pero la rectificación del domicilio todavía no tendrá efecto en el padrón electoral, pues este permanece cerrado.

El organismo registral invoca a la ciudadanía a revisar la fecha de caducidad de su DNI y a renovar este documento a partir de los 60 días previos a su vencimiento.