Referéndum 2018 | Cerca de 60,000 policías brindarán seguridad durante las elección

Cerca de 60,000 policías brindarán seguridad antes, durante y después del Referéndum Nacional 2018 , que se realizarán este domingo 9 de diciembre. En Lima y Callao serán 14,400 efectivos.

Así lo informó el general PNP Víctor Rucoba, director de la Dinoes, quien detalló que los efectivos cuidarán las calles, carreteras y los locales de sufragio en todo el país. "La Policía dará seguridad en 5,176 locales de votación distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. La seguridad está garantizada", afirmó.

En tanto, el general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, detalló que en Lima serán 13,000 policías y en el Callao 1,400 efectivos los encargados de la seguridad. "Además, desplegaremos dos helicópteros para garantizar el orden en la capital", resaltó.

Respecto a la 'ley seca', indicó que la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 8:00 a.m. del sábado 8 de diciembre hasta las 8:00 a.m. del lunes 10 de diciembre. "Durante el día del sufragio, de 8 a.m. a 4 p.m., no están permitidos los espectáculos populares ni las funciones en cines y teatros", señaló.