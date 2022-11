Preocupante. Pese a estar en casa y acompañados de sus familias, niños y adolescentes estuvieron expuestos a situaciones de riesgo de explotación sexual a través de Internet, según lo evidencia un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado por encargo de CHS Alternativo, en donde se estima que 573 mil niñas, niños y adolescentes (8 % de encuestados) se encontraron presencialmente con una persona desconocida que les contactó por medio de las redes sociales.

A través de una encuesta nacional, el IEP recogió las percepciones y preocupaciones de madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes. Del estudio, se concluyó que, de los 7 millones 165 mil personas menores de edad que existen en el Perú, se calcula que el 4 % (280 mil niños y adolescentes) recibieron un ofrecimiento para tener relaciones sexuales en línea, y al 7 % (501 mil niños y adolescentes) les pidieron una foto o video mostrando su cuerpo.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo afirmó que, aunque “pensamos que las niñas y niños que están en casa con sus familias están seguros, la evidencia demuestra que no siempre es así, pues más de 800 mil niñas, niños y adolescentes habrían sido contactados para una situación de explotación”.

En ese contexto, CHS Alternativo, con el apoyo del reconocido director y productor Alejandro Legaspi, realizó el documental “La ESNNA en tiempos de pandemia: las voces de niñas, niños y adolescentes”, un cortometraje en el que los propios adolescentes de Lima y de Iquitos narran el impacto que provocó en ellos el confinamiento y las situaciones de riesgo que vivieron en Internet.

Los jóvenes coinciden en los mensajes de contenido sexual y el acoso que recibieron mediante las redes sociales. “Me mandaban fotos de sus partes íntimas, videos tocándose. Yo decía que no, pero insistían. Les bloqueaba y ellos creaban otras cuentas”, afirmó un adolescente. También se presentaron situaciones de extorsión: “A las 2 de la mañana me llegó un mensaje pidiéndome dinero porque tenía fotos mías, pero yo sé que material mío no puede haber. Yo bloqueé esa cuenta, es lo único que podía hacer”, narraron. Otra de las jóvenes comentó su emoción al tener una red social y que, incluso, llegó a confundirse, pues la persona con la que interactuaba mostraba mucho interés en ella justo cuando necesitaba a alguien que le preste atención.

En la búsqueda de mayor protección para niñas, niños y adolescentes, en el Congreso se presentó el proyecto de ley 00826, iniciativa que propone modificar el artículo 7 de la Ley 30254, Ley de Promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños y adolescentes.

El objetivo de la propuesta es que las empresas operadoras del servicio de Internet comuniquen obligatoriamente a los usuarios que existe la posibilidad de implementar filtros gratuitos para el bloqueo de páginas de contenido pornográfico u violento. Esta comunicación debe hacerse antes de establecer la relación contractual con el usuario y cada seis meses. La propuesta, además, exige que los propietarios, administradores o encargados de establecimientos que brinden el servicio de alquiler de Internet, ya sea gratuito o en renta, cuenten obligatoriamente con registros y filtros mínimos para que no se pueda acceder a páginas, contenidos o información pornográfica.

Durante el 2019, según el Ministerio Público, el 80% de casos de explotación sexual denunciados inició por captación en redes sociales, sobre todo en Facebook y WhatsApp. En tanto, en el 2020 -periodo de pandemia y confinamiento- se triplicaron las denuncias por ciberamenzas hacia niños, niñas y adolescentes, respecto al año 2019, en la Plataforma No al Acoso Virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

