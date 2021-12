Se acercan las fiestas por fin de año, y el Gobierno estableció medidas preventivas ante una eventual tercera ola por el COVID-19 en el país. Y aunque los indicadores de la pandemia aún no reportan un incremento continuo que nos dé una señal del inicio de este panorama, esto no es motivo para confiarse.

Las estimaciones del Gobierno señalaron que a mediados de setiembre se podría presentar una tercera ola de contagios en el país, pero esta no ocurrió y el ministro de Salud, Hernando Cevallos, varió la proyección para “entre los próximos 15 a 20 días”, pero la situación tampoco varió. Meses después de aquellas estimaciones, en el país se registra una “desaceleración” de casos.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) informó que durante la semana epidemiológica 43, se reportaron a nivel nacional 5.621 nuevos casos, que luego se incrementaron a 7.051 casos en la siguiente semana, para alcanzar su máximo pico en la semana 45, donde se notificaron 9.251 casos. Mientras, en la semana 46 se reportó un total de 9.074 casos, lo que refleja una disminución en los indicadores .

César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del CDC, señaló que pese a esta desaceleración de cifras a nivel nacional, aún hay regiones por encima del promedio de casos confirmados de COVID-19, como Piura, Lima Provincias y Lima Metropolitana.

Asimismo, detalló que, dentro de Lima Metropolitana, los distritos de Cercado de Lima, Jesús María, San Martin de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Magdalena y Ate lideran la lista con más contagios.

Sin embargo, pese a que se reporta desaceleración de casos y fallecidos en la capital, en cuanto a hospitalizaciones hubo un pico importante en la semana 46, por lo que queda a la espera qué ocurre en las siguientes semanas.

¿Quiénes conforman los casos reportados?

El doctor Munayco detalló que son los adolescentes y adultos jóvenes los que forman parte de este grupo de personas contagiadas en las últimas semanas . “A partir de los 15, 16 años para arriba y también los adultos, principalmente entre 25 a 35 años. Esos son los grupos. Pero también hemos visto un incremento en ancianos y eso básicamente se puede dar por dos formas, porque la persona adulta mayor sale o porque es contagiado por los miembros de su familia, que es en realidad lo que estamos mirando”, expresó a Perú21.

Asimismo, detalló que se reportan reinfecciones de personas aún no vacunadas, y otro factor es que el grupo de adolescentes y de adultos jóvenes están “confiándose” debido a que cuentan con la vacuna contra el COVID-19 y están acudiendo a reuniones sociales (en casas y discotecas).

“Tenemos desde bastante tiempo un número bajo de casos y bueno la gente se confía, comienza a salir más y eso lo hemos notado que hay un incremento en el movimiento de personas entre octubre y noviembre. Eso hace que las personas se confíen y también hay personas que están vacunadas se confíen y tengan exposición de riesgo”, acotó.

“Por ejemplo, en Loreto hemos hecho una investigación operativa donde el 50% de casos que habíamos detectado básicamente tenían antecedentes de haber estado en estas fiestas o haber estado en reuniones de personas que no eran de su grupo familiar”, añadió Munayco.

La vacunación es una herramienta importante que busca contrarrestar el avance del COVID-19 en el país. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)

Disponibilidad de camas UCI

En relación con la situación en los hospitales, el ministro Hernando Cevallos informó que, hasta la fecha, en todo el sistema de salud existen 1.809 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes COVID-19, de las que el 47 % está disponible y el 53 % ocupado.

“Tenemos un déficit de médicos de UCI, los cuales no llegan a los 700 en todo el país, entonces, los médicos generales se han tenido que adiestrar como médicos intensivistas sin serlo”, resaltó el titular del Ministerio de Salud (Minsa) durante su presentación en la sesión extraordinaria ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, el 6 de diciembre.

Asimismo, precisó que existen más de 1.900 camas con cánula de alto flujo y 70 Centros de Aislamiento Temporal (CAT) implementados en todo el país.

En cuanto a camas de UCI No COVID-19, precisó que en el sistema de salud existen 1.959 de estas camas, de las que el 38 % está disponible y el 62 % está ocupado.

¿Estamos preparados para la tercera ola?

El exministro de Salud Óscar Ugarte sostuvo que la llegada de una tercera ola no se puede evitar, pero de reforzarse las acciones para contener el avance de la pandemia, este evento epidemiológico no será tan mortal como ocurrió durante la primera y segunda ola.

Precisó para este diario que por ahora la herramienta más importante es la vacunación. " […] Supongamos que siga creciendo [las cifras COVID-19] y tenemos que ver la manera de apagarla porque la diferencia que tenemos este año versus el año pasado es que hoy tenemos más del 65% de la población objetivo vacunada y si bien eso no impide que se presenten casos dentro de las personas vacunadas. De todas maneras, esos casos son mucho más débiles porque el incremento de casos y de hospitalizaciones es de los no vacunados por eso mismo tenemos que ser exigentes en la vacunación”, señaló.

En esa línea, se mostró a favor de que ya se esté exigiendo el carné de vacunación contra el coronavirus desde el pasado 10 de diciembre que permitirá el ingreso de ciudadanos a espacios cerrados.

Desde el 10 de diciembre será obligatorio la presentación del carné de vacunación contra el COVID-19. (Foto: Britanie Arroyo/GEC)

Ugarte Ubilluz También precisó que a diferencia del año pasado ahora el país cuenta con una mayor cantidad de oxígeno medicinal para tratar los casos moderados y severos de pacientes COVID-19. Recordó que, de las 360 plantas de oxígeno adquiridas hasta el mes de julio pasado, algunas de las cuales están llegando e instalándose en los últimos meses, constituyen la importante reserva de este recurso medicinal que posee el sector público para enfrentar una eventual tercera ola.

El exministro añadió que otras de las condiciones a favor es que a la fecha se tiene una mejor capacidad diagnostica en comparación al año pasado. Esto, en referencia al trabajo desempeñado por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través de su equipo de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2, quienes han detectado la convivencia activa de cuatro variantes del COVID-19 en el Perú: Gamma, Lambda, Mu y Delta, siendo esta última la predominante en el país, y la que podría ser una de las candidatas que propicie una eventual tercera ola.

“Entonces tenemos mayor capacidad de hacer diagnósticos tempranos, tenemos más cantidad de camas aunque no son todas las que quisiéramos tener. Son como 8 mil camas más en el semestre de este año. Hay muchos más factores con los cuales de repente no se puede impedir que se haya una tercera ola, pero sí por lo menos que no nos golpee como ha sido la primera y la segunda”, manifestó.

Respecto a la variante que pueda propiciar la tercera ola, el doctor César Munayco coincidió con lo expuesto por Ugarte; sin embargo señaló que aún queda esperar el comportamiento de nuevos linajes, como la ómicron.

“Ahorita la variante que predomina es la Delta. Probablemente es una buena candidata para generar una tercera ola, pero eso no escapa que haya otras variantes. Ha aparecido esta variante ómicron . Se cree que por las mutaciones que tiene que puede ser más transmisible y que pudiera tener un impacto sobre reducir la efectividad de la vacuna. Pero todavía, como es nueva, falta conocer bastante. Hay que esperar cómo evoluciona esta variante en otros países para tener una idea más clara de lo que va a ocurrir, pero por ahora la variante que predomina es la variante Delta y es la que ha ocasionado este incremento de casos”, sentenció.

En septiembre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó ante el Congreso de la República que, de producirse una tercera ola de contagio del coronavirus (COVID-19) en el Perú, unas 63 mil personas fallecerían . En su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el integrante del gabinete ministerial detalló que, hace un mes, el cálculo estimado por la inteligencia sanitaria era de 115 mil víctimas mortales, pero el proceso vacunación masiva ha llevado a actualizar dicha cifra.

de contagio del coronavirus (COVID-19) en el Perú, unas . En su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el integrante del gabinete ministerial detalló que, hace un mes, el cálculo estimado por la inteligencia sanitaria era de 115 mil víctimas mortales, pero el proceso vacunación masiva ha llevado a actualizar dicha cifra. Las cifras sinceradas del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) indicaron que el impacto de los contagios en la segunda ola (2022) en el número de muertes fue superior que la primera (2020). Abril de 2021 fue el mes más trágico para el país con un total de 23.673 muertes causadas por el COVID-19 en toda la pandemia .

