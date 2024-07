Este jueves, Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expresó que no se oponen a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, dijo que es necesaria una justa compensación por los terrenos y servicios que la universidad perderá.

Hasta el momento, no se ha podido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la expropiación del terreno.

“Estamos dos años sentados perdiendo mañanas, tardes, para que el MTC nos siga paseando. San Marcos no se opone que se haga el tren y la Línea 2 porque sería un absurdo. A San Marcos no pueden ir quitándole todo”, expresó la rectora.

Agregó que todavía el MTC no ha informado qué compensación se dará a San Marcos ni ha precisado la extensión del área afectada. Esto incluiría la clínica y viviendas universitarias.

“Aproximadamente 3200 metros cuadrados, pero no está definido. Estamos pidiendo una justa compensación social. Nos va a paralizar los postgrados, no vendrán, la PRE no vendrá, debemos salir a alquilar locales afuera”, sostuvo.

Agregó que las obras obligarían al cierre de todos los accesos al campus, excepto dos, perjudicando a estudiantes y profesores.

Al respecto, el titular de Transportes, Raúl Pérez Reyes, comentó al respecto: “Lo que vemos es cómo generamos un marco para resolver la problemática de la universidad”. A pesar de la insistencia de Jerí, todavía no hay una respuesta sólida sobre el tema.





