Recomendaciones para evitar accidentes en casa por manejo de artefactos eléctricos o enchufes

Los casos de accidentes por el desconocimiento sobre el manejo de artefactos eléctricos e instalaciones eléctricas son comunes en las viviendas, por lo que es necesario conocer los procedimientos para evitar quemaduras, cortocircuitos y descargas eléctricas.

La empresa Electro Oriente, que se encarga de suministrar energía eléctrica en las regiones Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca, dio las siguientes recomendaciones a los usuarios sobre cómo evitar accidentes en las casas:

• No manipular los artefactos eléctricos con las manos húmedas o descalzo.

• No sobrecargar los tomacorrientes, a fin de evitar cortocircuito e, incluso, un incendio.

• Cualquier arreglo o modificación de las instalaciones eléctricas en casa debe ser realizada por un electricista.

• La labor preventiva se debe iniciar en el hogar, desde los más pequeños hasta los más grandes.

• Revisar periódicamente las instalaciones en las casas o departamentos, sobre todo cuando se trata de construcciones antiguas.

• Toda nueva construcción debe contar con su respectivo plano eléctrico, el mismo que tiene que ser verificado por la municipalidad.

• El cableado eléctrico siempre debe estar protegido con tubos preparados especialmente para esta función.

• Utilizar toma corrientes que cuenten con tapa de protección en las zonas bajas del hogar, así prevenimos que los niños puedan introducir los dedos o algún objeto en los orificios.

• Cualquier aparato que se encuentre enchufado a la corriente eléctrica es peligroso, no acercarse con las manos mojadas.

• Jamás deje que los niños trepen los postes de luz o jueguen con cables o enchufes, sobre todo si estos se encuentran en la calle, ya que podrían estar conectados al tendido eléctrico y ocasionarles quemaduras o accidentes aún más graves.

• Revisar periódicamente el estado de los aislantes de conductores que son la principal causa de electrocución.

El jefe de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente, Juan León, remarcó que se debe tener cuidado con las instalaciones clandestinas, ya que ocasionan accidentes, como incendios y descargas eléctricas.

“Algo que nos preocupa de sobremanera es el hecho de que algunos inescrupulosos ofrecen el servicio de instalación eléctrica domiciliara de manera directa y clandestina en los hogares, poniendo en riesgo sus vidas y las de los supuestos beneficiarios”, afirmó.

“Otros roban los cables eléctricos por el uso del cobre, sin considerar que se exponen a situaciones que ponen en riesgo su propia vida”, agregó.