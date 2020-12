El Ministerio de Salud (Minsa), a través del reporte de seguimiento elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), informó que desde que se reanudaron los vuelos internacionales, el 5 de octubre, hasta el 9 de diciembre solo se han registrado tres casos confirmados de Covid-19.

En ese sentido, el sector de Salud enfatizó que la reanudación de esta actividad no ha tenido un impacto en incremento de casos en el país. Desde el 5 de octubre hasta el 9 de diciembre se registró un total de 121.455 viajeros que arribaron al país, de esta cifra tres fueron confirmados con coronavirus procedentes del exterior.

En tanto, del total de viajeros, a 77.531 se les realizó seguimiento telefónico, confirmándose tres casos de nacionalidad peruana, dos procedentes de Brasil y uno de Italia, lo que representa un 0.0038 % del total de personas monitoreadas.

“Por lo tanto, el porcentaje de casos positivos identificados en el seguimiento de viajeros de vuelos internacionales que llegan al país continúa muy por debajo de la tasa de ataque nacional”, señala el reporte del CDC.

Durante el período de monitoreo, el Perú tenía conexión aérea de pasajeros con Guayaquil y Quito (Ecuador), La Paz y Santa Cruz (Bolivia); Bogotá, Cali y Medellín (Colombia); Panamá (Panamá), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y Santiago (Chile).

El mayor número de viajeros ha declarado proceder desde Chile 44.111, seguido de Estados Unidos 42.482 y Colombia 17.281.

El Minsa precisó que desde que se reanudaron los vuelos, el CDC implementó el seguimiento de viajeros a través de contacto telefónico a nivel nacional, así se han realizado 186.807 llamadas, siendo efectivas el 55.37 % y no efectivas el 44,63 %.

En el seguimiento se han identificado 610 casos sospechosos, al 22,39% se les realizó la visita domiciliaria para la evaluación clínica epidemiológica y toma de muestra correspondiente, el 8.85% no fue contactado para la visita porque no respondió el teléfono tras varios intentos, mientras que al 68.36% no se le tomó muestra porque los viajeros manifestaron diversos motivos.

En promedio se vienen registrando 600 declaraciones juradas de viajeros diarios, con rangos que van desde 148 a 2 683 declaraciones por día, señaló el Minsa.

