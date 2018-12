Aproximadamente a las 7 de la noche, la Policía inició la reconstrucción de los hechos en torno al macabro crimen de la venezolana Helen Michell Hernández Zavaleta (20) y de sus menores hijos de 3 y 4 años ocurrido el último domingo en Independencia .

Efectivos policiales de la División de Homicidios de la avenida España y el confeso asesino Jimmy Manfreddy García Castillo arribaron a un basural ubicado en la cuadra 46 de la avenida Túpac Amaru en Comas con el propósito de hallar el elemento clave en la investigación: el cuchillo con el que apuñaló a sus víctimas.

Pese a las investigaciones en el lugar, la PNP no logró hallar el arma criminal y tampoco las prendas que el venezolano habría utilizado para atacar hasta la muerte a su ex pareja y a sus hijos. Información difundida por Canal N, señaló que en la diligencia el extranjero contradijo su confesión y aseguró que no cometió el crimen en contra de su familia.

El último domingo, Hernández Zavaleta y los menores aparecieron apuñalados al interior de la habitación que alquilaban en la cuadra 4 de la calle Niños Mártires. La víctima yacía con cortes en el pecho, cuello y abdomen. Estaba tirada en el piso mientras que sus hijos se encontraban tendidos en la cama sin signos de vida. Todo indica que el agresor los atacó mientras dormían.

ESCUCHARON GRITOS



También se presume que la víctima habría dejado ingresar a su agresor. María Ilda Luis, propietaria alquilaba el inmueble a la venezolana, aseguró que escuchó gritos pero que imaginó que estos provenían del exterior.

En tanto, todavía no se ha confirmado el móvil del crimen, pero se supone que sería de índole pasional. Sin embargo, vecinos del lugar aseguraron que la víctima llevaba una vida tranquila, y no estaba involucrada ni en problemas ni escándalos. Estaba dedicada a sus hijos, con quienes paseaba en el parque y llevaba de compras.

Tras la actividad, el venezolano fue conducido a la sede policial de la avenida España y mañana sería puesto a disposición de la Fiscalía.

