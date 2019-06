Este lunes 10 realizarán despistajes gratuitos por el Día Nacional de la Prueba del VIH

Para conmemorar el Día Nacional de la Prueba para VIH, la ONG Sí, da Vida ofrecerá, este lunes 10 de junio, pruebas gratuitas para todas las personas mayores de edad que deseen descartar la presencia del virus del VIH en su organismo.

Las atenciones en tamizaje se brindarán de 8:30 am a 12:30 del mediodía en las instalaciones de Sí da Vida, en la calle Henry Arredondo 201, San Martín de Porres (frente a la puerta 5 de la UNI).

Personal calificado se encargará de la realización de las pruebas cuyo resultado no tarda más de 10 minutos y se entregan respetando la confidencialidad. Además, se ofrecerá consejería personalizada.

Desde el año 2014, Sí, da Vida ha realizado un total de 9118 pruebas rápidas de VIH, de las cuales 418 (4.6%) fueron reactivas (positivo) al virus. Para tomarse una prueba la persona debe recibir consejería y firmar un consentimiento informado. No es necesario ayunar, ya que la prueba no tiene contraindicaciones ni requisitos médicos.

Sí, da Vida, ofrece la prueba de VIH todo el año, por lo que cientos de personas acuden a la organización ante la falta de disponibilidad de pruebas gratuitas en los establecimientos del Ministerio de Salud, lo que impide un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del VIH.

"No es suficiente con que exista un día que conmemora la realización de la prueba del VIH, si no hay una norma que indique la gratuidad de ella. Se hace necesario que en el país se haga una política de entrega gratuita en todos los establecimientos de salud y que no solo sean gratuitas durante las campañas si no todo el año", exhortó Víctor Sotelo, director de Sí, da Vida.

22% SIN DIAGNÓSTICO



De acuerdo al Ministerio de Salud, en Perú existen 72 mil personas que viven con VIH y de las cuales, el 22% de ese total desconoce su diagnóstico.

Cabe indicar que mediante Resolución Ministerial N° 360-2015, el Estado declaró al 10 de junio como el Día Nacional de la Prueba de VIH y por ello en todo el país se realizan actividades de prevención.