Raúl Becerra asegura que su pareja le hizo creer "hasta el final" que estaba embarazada

El ex director general de la Policía Nacional , Raúl Becerra Velarde , dijo que su pareja Cinthia Tello Preciado, a quien se le dictó 18 meses de prisión preventiva por la presunta trata de una niña de cinco meses, nunca le dijo que había perdido a su bebé a los cinco meses de embarazo y que siempre le hizo creer que continuaba en gestación.

Becerra Velarde dijo que nunca se dio cuenta que su pareja había perdido al bebé, porque ambos dormían en cuartos separados a causa de problemas familiares y ella vestía ropa ancha. Además, entre otras cosas, siempre le decía que el médico la estaba tratando.

“Yo tenía conocimiento del embarazo de mi pareja, nunca me enteré de que había perdido al niño. Siempre me hizo conocer que el médico la estaba tratando y el 6 de noviembre, cuando me intervinieron, recién me entero que la niña no era ni mi hija ni la de mi pareja a raíz de esta intervención”, dijo Becerra a “Canal N”.

“Ella siempre me decía que estaba mareada y le dolía la espalda, y que era producto del embarazo, he creído en ella y luego me enteré que no fue así el tema”, agregó.

Aseguró que se sintió burlado por su pareja, al enterarse que ella había llevado a su casa a una niña en forma irregular.

“No le he perdonado porque no me gusta que me engañen ni que me burlen”, indicó.

Contó que en el momento en que fue intervenido por la Policía, su pareja le dijo que le perdonara por no haberle informado sobre la pérdida del bebé.

“Me dijo que lo hizo porque, como estábamos un poco distanciados, para mantener la relación, para no desilusionar a mi familia y procedió con este acto, de repente humano, pero incorrecto”, puntualizó.