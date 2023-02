En el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho se realizó con éxito la 2° edición del Festival Freestyle “Arte Libre”, donde los internos mostraron su talento en la improvisación de rap.

Más de 50 internos de los diferentes pabellones participaron de esta iniciativa utilizando la técnica del rap en el evento que tiene como fin resocializar, desarrollando sus talentos en la música, ayudando a vencer sus miedos, limitaciones y pánico escénico.

Con respecto al concurso, se evaluó a cada concursante teniendo en cuenta los siguientes aspectos: uso del lenguaje moderado (no lisuras, no expresiones obscenos, etc.) y el respeto estricto por el tiempo acordado. Además se calificó el estilo, rima, contenido, dicción, vocalización, ataque y respuesta.

El enfrentamiento entre concursantes fue de tres rounds.

Las temáticas abordadas por los participantes fueron la resocialización, empatía, respeto, disciplina, riquezas del Perú, Igualdad de género, convivencia pacífica, honradez, trabajo, valor a la familia, resiliencia, amor al arte, entre otros.

Más de 50 internos de los diferentes pabellones participaron del concurso. (Foto: INPE)

Joe Salazar interno del penal y ganador del concurso, resaltó que a pesar de su condena, cree que esta actividad lo ayuda a estar enfocado en su cambio a favor de la sociedad.

El Director del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho de la Oficina Regional Lima, Alex Samame Peña, anunció que próximamente se implementará en conjunto con instituciones aliadas la creación de una sala de grabación para que los internos puedan afianzar sus habilidades en este arte urbano.





