Rafael López Aliaga pide a la PNP patrullar en los cerros para frenar extorsiones

Para el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, una estrategia para frenar la ola de extorsiones y el avance del sicariato sería comenzar a patrullar los cerros de la periferia de la ciudad.

El burgomaestre solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegar las acciones de patrullaje hacia los cerros de la capital como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Muchas veces, en la parte alta del cerro dicen: 'no he visto policías en mi vida'. Hay que llegar a la parte alta donde no se tiene protección. Que no se concentre solamente la protección en la parte plana [...] Hay que proteger a los hermanos que están en una zona que están extorsionados de una manera permanente", dijo.

El alcalde ofreció estas declaraciones, luego de entregar ayer motocicletas a la Policía Nacional del Perú para las diferentes divisiones y comisarías de Lima Metropolitana, para reforzar el patrullaje en los distritos.

Las dependencias policiales que se beneficiaron con esta entrega son:

- La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial

- El Escuadrón Verde

- La Dirección de Turismo

- La Dirección de Protección de Embajadas

- Las diversas comisarías de las Divisiones Policiales centro 1, sur 1, sur 2, sur 3 y este 2

"Con esta nueva entrega, ya sumamos 3001 vehículos en total, 1749 para la policía y 1252 para los serenos municipales, los cuales están totalmente equipados y cuentan con el seguro correspondiente. Asimismo, para garantizar su correcta operatividad, recibirán mantenimiento hasta por tres años", precisó el alcalde, para luego anunciar que en noviembre y diciembre tiene previsto entregar 1000 motos más..

"Vamos a seguir el próximo año con los distritos que aún les faltan. Seguimos en esta modalidad de comprar las motos a un precio mayorista con un sistema anticorrupción con Naciones Unidas como mecanismo de compra internacional y con el mantenimiento prepagado, correctivo, preventivo”, expresó.



