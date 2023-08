Rafael López Aliaga dio un mensaje en vivo para referirse a las negociaciones que se vienen llevando a cabo respecto a los peajes de Rutas de Lima, señalando de corrupta a la empresa Odebrecht, peajes que el burgomaestre asegura es un ‘cupo’ a la gente más pobre de nuestra capital.

“Partimos de un contrato corrupto, que dentro de él hay cláusulas arbitrales, corruptas también, pactadas para perder siempre y vemos que el fin de ese acto es corrupto también. Que pague el peaje la gente más pobre de Lima para remesar dineros a Brasil”, indicó.

“En mayo de 2013 hay un primer acto que a mí me llama mucho la atención. Odebrecht, compañía de porquería, declarada corrupta por ella misma en todo el mundo, que le hace daño al Perú. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, lo llamo ‘Ratas de Lima’, que ese es el nombre que le he puesto a ese proyecto”, añadió.

Asimismo, indicó que la presencia de Odebrecht en nuestro país ha hecho mucho daño, pues otras constructoras no quieren ingresar a nuestro al Perú precisamente por ello.

“Hay constructoras serias en Brasil mismo, Inglaterra, Alemania, Japón, que no vienen al Perú porque está Odebrecht, me lo han dicho, ‘Perú es la chacra de Odebrecht, no vamos a concursar, a perder nuestro tiempo porque hay un delincuente en ese país’”, indicó.

El burgomaestre reapareció luego de varias semanas ausente de los ojos de los limeños desde mediados de julio, cuando era cuestionado por no cumplir la promesa de acabar con los peajes en Puente Piedra.

