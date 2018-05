Al profesor de primaria Jesús Osorio Pelayo le costó el puesto de trabajo haber denunciado errores de ortografía y de concepto en libros que la Editorial Norma distribuye —con admisión de la dirección— entre estudiantes del colegio Blas Pascal, de San Juan de Miraflores .

"La editorial, en vez de decir: 'profesor, vamos a hacer un fe de erratas' fue con la directora, quien no escuchó mis explicaciones y simplemente me dijo: 'o quitas la carta notarial contra la editorial o te retiras porque no voy a perder el apoyo de ellos ", manifestó el docente a Perú21 .

Pero, ¿qué apoyo ofrece la editorial a la mencionada escuela? Según el docente de primaria, este respaldo consistiría en "televisores y proyectores. Incluso, y según me comentó el promotor de Norma, la editorial otorga el 30% del costo de libro a los directores", dijo.

Osorio Pelayo señaló que acusó a la empresa de publicaciones porque como profesor y padre de familia —su hija estudia en esa escuela— se vio perjudicado.

"Lo único que le pedí a Norma es que rectifique su error... que dé la cara y asuma su responsabilidad. Sin embargo, fui despedido y ahora ni siquiera me dejan ingresar al colegio y lo hacen delante de mi hija (quien estudia en la misma institución)", agregó.



Ahora espera que el Ministerio de Educación e Indecopi investiguen su denuncia. "También recibí apoyo de congresista Vilcatoma... Esto después que la Ugel 5 —a la que pertence el colegio— me dijeron que no podían hacer nada ya que habían restringido mi contrato antes de los 90 días", expresó.



PADRES LO APOYAN



Pese a las dificultades de Osorio, los padres de familia le han brindado su apoyo y citado a la directora a una audiencia para esclarecer la denuncia.

ACTA EN INDECOPI



Fuentes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, adscrito al Ministerio de Educación informaron a Perú21 que acudieron hoy al referido colegio y levantaron un acta de información que ha sido dada al Indecopi, entidad encargada de velar por los derechos del consumidor.

Tras el proceso de investigación, esta institución se encargará de sancionar a los responsables. Mientras tanto el despido arbitrario es un tema aparte que verá el Ministerio de Trabajo.

Según el Minedu, los libros que eligen en los colegios particulares se realizan bajo la normativa de que sean aprobados por un comité conformado con padres de familia, profesores y directivos.





EDITORIAL NORMA SE DISCULPA



Representantes de la Editorial Norma emitieron un comunicado donde afirman que "en ocasiones se puede cometer un desliz involuntario en el que se puede mover una respuesta para luego aparecer como error. Nos disculpamos por los inconvenientes que dichas publicaciones pudieran haber generado. A nosotros como empresa nos enseña a mejorar y estar siempre atentos a estos detalles para asegurar la calidad de nuestras publicaciones".