¿Qué hacer si las autoridades no aceptan una denuncia por desaparición?

El hallazgo del cuerpo desmembrado de Sheyla Cóndor Torres ha expuesto serias deficiencias en la gestión de denuncias por desaparición en el Perú. Conoce qué hacer si las autoridades se niegan a recibir una denuncia.

Como se conoce, la joven, que fue reportada como desaparecida el 13 de noviembre, fue hallada cuatro días después en el dormitorio del agente policial Darwin Condori, en el condominio Las Praderas, en Comas.

La madre de Sheyla, Sonia Torres, denunció que las comisarías de Santa Anita y Comas se negaron a recibir su denuncia, argumentando que su hija era mayor de edad y que posiblemente estaba con su pareja.

“Me decían que ya aparecería. Yo estaba desesperada, llorando, pidiendo ayuda, pero no me hicieron caso”, declaró apara los medios.

El caso revela desconocimiento de protocolos por parte de algunos efectivos policiales, quienes minimizaron la preocupación de la familia y, posiblemente, obstaculizaron una búsqueda oportuna.

Según la abogada Milagros García a RPP, existe un Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de Personas, aprobado en 2020, que obliga a todas las dependencias policiales a recibir denuncias sin dilaciones, incluso si la persona desaparecida no se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es el protocolo en caso de desaparición?

Denuncia inmediata: La PNP debe atender todas las denuncias de desaparición de manera prioritaria.

Sin esperar 24 horas: No es necesario esperar un día completo para reportar una desaparición.

Cobertura total: Cualquier dependencia policial, incluyendo la Depincri, debe recibir la denuncia.

Notas de alerta: Se deben emitir y difundir con los datos y la fotografía de la persona desaparecida.



¿Qué hacer si los policías se niegan a recibir una denuncia?

Insistir: Recordar a los efectivos sobre la obligatoriedad del protocolo.

Documentar: Registrar los nombres y cargos de quienes se nieguen a colaborar. Toma fotos o graba a los policías que se nieguen a tomar la denuncia.

Acudir a otra dependencia: Presentar la denuncia en otra comisaría o en la Depincri.

Informar a la Fiscalía: Reportar la omisión de función para que se investigue a los responsables.

