¿Qué hacer ante accidentes laborales durante Navidad y Año Nuevo?

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son sinónimo de mayor dinamismo económico en sectores como el transporte, comercio, gastronomía y hotelería; sin embargo, esta alta demanda también expone a miles de trabajadores a un riesgo alarmante: los accidentes laborales.

En diciembre del año pasado, se registraron más de 2 mil incidentes peligrosos, lo que representó un incremento del 140% respecto a la misma temporada del año anterior.

En el Perú, la Ley Nº 29783 y su reglamento establecen las bases de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); sin embargo, no cuentan con escenarios específicos para temporadas de alta demanda.

¿QUÉ DERECHOS PROTEGEN A LOS TRABAJADORES?

En ese sentido, el abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta recomienda que las empresas realicen de manera preventiva una revisión y actualización de sus matrices de accidentes laborales en estas épocas para actualizar los riesgos, la frecuencia de los accidentes y sus causas, para así tomar medidas preventivas a futuro.

Al respecto, el especialista apunta que la normativa hace énfasis en la implementación de las medidas de seguridad y la capacitación del personal, pero no en la actualización constante de las mismas.

“No basta con tener una matriz de riesgos y controles o equipos de protección personal. Si estas herramientas no se actualizan ni se supervisan, se convierten en formalismos vacíos que no salvan vidas”, señala.

¿Qué dice la norma sobre la protección de los trabajadores en estos casos? Ante un accidente laboral, existen dos escenarios en cuanto a la cobertura: el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que es una herramienta clave que aplica a determinados sectores o puestos de alto riesgo; y la cobertura básica de Essalud o una EPS.

El SCTR cubre atención médica completa, desde emergencias hasta rehabilitación, además de otorgar pensiones por invalidez o fallecimiento. Mientras que la cobertura regular que ofrece EsSalud o una EPS puede ser insuficiente para casos graves.

“La cobertura varía según el tipo de seguro, pero todos los empleadores están obligados a garantizar la atención inmediata del trabajador afectado y a registrar el incidente según lo exige la normativa vigente. No hacerlo puede acarrear multas significativas, que van desde S/ 8,085.50 hasta S/ 134,518.00”, explicó el especialista.

Posteriormente al accidente laboral, el empleador debe investigar los hechos, para determinar si el accidente se debió a factores relacionados con el entorno laboral tales como la falta de capacitación o el uso inadecuado de equipos de protección personal, así como identificar mejoras y responsabilidades.

En caso de un accidente mortal, la familia de la víctima tiene la posibilidad de interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios ante el Juzgado de Trabajo. Este procedimiento no impide que, de manera paralela, se recurra a la vía penal. Cabe recordar que, conforme al artículo 168 del Código Penal, el incumplimiento deliberado de las normas de seguridad y salud en el trabajo que resulte en la muerte de un trabajador puede acarrear una pena privativa de la libertad no menor a tres ni mayor a seis años.

