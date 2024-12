Qué alegría: ¡Médicos del Hospital de Breña salvan a bebé que se tragó pila de muñeca!

¡Cuidado! Un equipo multidisciplinario de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSN-Br.) salvó a una bebé de ocho meses que se comió la pila de su muñeca y le causó una lesión cáustica por descarga a nivel de tejidos en la tráquea y el esófago. Ante este incidente, los médicos advierten a los padres de familia que tengan mucho cuidado con los juguetes que compran a sus menores hijos y en especial en esta Navidad.

Según informó el cirujano pediatra Harry Suárez, del Servicio de Cirugía General, la menor, procedente de la ciudad de Tarapoto, de un momento a otro empezó a presentar irritabilidad, llanto inconsolable, hiporexia, sensación de alza térmica, además de disfonía, vómitos lácteos y dificultad para respirar, de acuerdo al testimonio brindado por la madre.

La infante fue llevada por su progenitora a un médico particular y luego al hospital de Tarapoto, donde ingresó por Emergencia y la nebulizaron en dos oportunidades, pero no había mejoría por lo que le solicitaron un examen de rayos X del tórax.



Los galenos se llevaron una gran sorpresa: encontraron alojada en la tráquea de la niña una batería (pila de reloj de 5 milímetros).

Posteriormente, el 9 de noviembre, la menor fue referida desde el Hospital de Tarapoto al INSN con el diagnóstico “cuerpo extraño metálico (pila) intraesofásico a la altura de la C7D1 el cual condiciona compresión y desplazamiento de tráquea hacia la derecha”, precisó el doctor Suárez.

Tras una junta médica, un equipo multidisciplinario de especialistas de los Servicios de Gastroenterología, Neumología, Cabeza y Cuello extrajo el metal mediante una endoscopía.

El especialista hizo un llamado a las madres y padres de familia para que tengan más cuidado con los juguetes que compran a sus hijos y en especial a los más pequeños, niños lactantes, menores pre escolares, que manipulan juguetes y que pueden ingerir cualquier cuerpo extraño.

Por su parte, Luz Román, madre de la paciente, manifestó que “jamás hubiera imaginado que mi hija tenía todos esos problemas de salud, que no la dejaban respirar, por haberse tragado una pila que la sacó de su muñeca cuando la manipulaba en medio de sus juegos y exploración. No nos dimos cuenta”.

Ella dijo que compró la muñeca pequeña, modelo bebé, porque le pareció cómodo (S/ 15 soles) y no pensó que su hija iba a tener fuerza para abrir la tapa y sacarle la pila.

“Encontré a la muñeca sin brazos, ni piernas pero estaba con toda su ropa y por eso no nos dimos cuenta que le faltaba la pila. Le pido a los padres que no compren juguetes de este tipo y tampoco muñecos de trapo con ojos o narices con botones ni nada parecido que los bebés se lleven a la boca, para que no pasen más accidentes como a mi bebé, sostuvo.

