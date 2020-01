Salió de su casa junto a un amigo y no volvió más. Los padres del cabo de primera de la Marina de Guerra, Daniel Milla, se encuentran desesperados porque no saben su paradero desde el pasado 9 de enero, cuando dejó su vivienda en Puente Piedra.

“Salió con un amigo, supuestamente a Ventanilla, a la 1 de la mañana, supuestamente a acompañarlo. Esta persona dice que fueron a una discoteca a celebrar algo, no dijeron el porqué", indicó a América Noticias Mohamed Milla, padre del joven desaparecido.

"Tomaron unas seis cervezas y se estaban regresando a la casa, entre 3:30 a.m. y 4:30 a.m.”, agregó el familiar. Indicó también que su hijo fue embarcado en un taxi en Zapallal, en la Panamericana Norte. “(El amigo) me dice que llegaron hasta el óvalo de Puente Piedra, cosa que he descartado porque ya he sacado a la base para que me indiquen de qué punto a qué punto han estado”, sostuvo.

Algo extraño para la familia es que el joven no llevó sus pertenencias al encontrarse con su compañero. “Usa su moto siempre, pero el celular y la moto se quedaron en la casa”, señalaron los familiares.

Las cámaras de seguridad del distrito serán claves para determinar qué ocurrió. Para cualquier información del paradero del joven cabo puede comunicarse con la familia al número 923 032 923.

Puente Piedra