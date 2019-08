Así se desarrolla la tercera marcha contra el cobro de peajes en Puente Piedra [FOTOS]

En Puente Piedra se realiza la tercera marcha en rechazo al cobro de peajes y que exige la nulidad del contrato con la concesionaria Rutas de Lima. Vecinos de diversos distritos de Lima Norte, transportistas y colectivos marchan hasta la zona de Shangrilá, ubicada a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte.

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, explicó que la movilización se da a raíz que el alcalde Jorge Muñoz, solicitó la nulidad del contrato de los peajes con Lamsac, pero no actuó de la misma forma con Rutas de Lima.

“Estamos todos los vecinos en esta marcha a causa del peaje corrupto. Expresamos nuestra posición firme a la nulidad del contrato. Me he reunido con el alcalde [Jorge] Muñoz, pero solamente me informaron de unos porcentajes, pero no se aclaró la posición de Lima o la población”, declaró para Latina.

El burgomaestre afirmó que la marcha es pacífica y participan vecinos de los distritos de Puente Piedra, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, entre otras jurisdicciones. “Estamos fastidiados con la respuesta de Lima. Estamos totalmente insatisfechos. No veo ningún tipo de alboroto”, añadió.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se mantienen resguardando la zona conocida como peaje de Shangrilá y en el recorrido para evitar desmanes; además de garantizar la seguridad de los transeúntes. La carretera Panamericana Norte se mantiene bloqueada de norte a sur.

El julio pasado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que se logró cinco acuerdos con Rutas de Lima. La concesionaria gestiona 115 kilómetros de vías en tres ejes viales de la capital.