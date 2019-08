Delincuentes roban por cuarta vez una botica en Puente Piedra y se llevan 3 mil soles [VIDEO]

Cuatro delincuentes robaron S/3 mil soles en efectivo y otros productos de salud de una botica ubicada en el distrito de Puente Piedra , la noche del martes.

Al promediar las 9 de la noche, Willian Cierto se disponía a cerrar su botica cuando dos sujetos encapuchados ingresan al local y lo amenazan obligándolo a abrir la caja registradora. Una vez reducido, otros dos delincuentes se unen al robo.

En las imágenes difundidas por América Tv, se observa a los hampones golpear al hombre de 50 años. Luego, registraron sus bolsillos y le arrebataron el dinero que traía consigo.

También se aprecia cómo se llevan pañales, medicamentos y equipos médicos.

“Yo estaba a punto de cerrar las rejas y en eso se presenta un joven acompañado de otro y me dice: 'doctor, buenas noches, atiéndame pastillitas, por favor'. Entran hasta la puerta y entonces me arrinconan”, contó el agraviado al citado medio.

William Cierto también precisó que el dinero que le sustrajeron era para pagar la moto que tiene. “Esos dos me llevan al fondo, me agarran del pelo, del cuello, me golpean y me tumban al piso. Empiezan a golpearme y buscar en mi bolsillo. Entonces cogen un dinero (S/3 mil soles) que tenía, el cual era para pagar una moto".

Agregó también que los malhechores se llevaron un pantoscopio, equipo médico que utilizan los especialistas en ojos, nariz y oído.

Tras cometer el asalto, los delincuentes salieron del local como si nada hubiera sucedido. El material audiovisual grabado por las cámaras de seguridad ya se encuentra en manos de la comisaría Villa Los Reyes.

No es la primera vez



Esta es la cuarta vez en el lapso de cuatro años que roban la botica de Willian Cierto. Según contó al citado medio, en los robos anteriores los hampones ingresaron a su local vistiendo chalecos policiales.

"Uno de los robos fue con sujetos que tenían chalecos de policías. Ellos entraron y me pidieron pastillas. Luego comezaron sacar todos mis productos aduciendo que estaba vendiendo sin autorización", narró.

Fue hasta que les entregó S/2 mil soles que los supuestos policías se retiraron dejando la mercancía que pensaban llevarse.

En otra ocasión, otros hampones volvieron a acudir a su local con vestimenta policial. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus vecinos, que se dieron cuenta de la mentira, el atraco no se consumó.