Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Los Ficus, en el distrito de Puente Piedra, y se llevaron objetos de colección valorizados en más de 500 mil soles. El hecho se produjo la madrugada del último domingo.

“Yo que soy una persona buena, trabajadora. A parte que doy donaciones para niños de extrema pobreza, a adultos mayores y que me pase esto a mí ya es el colmo”, indicó Jenifer a Latina.

Según el matinal, la mujer de 62 años lleva casi toda su vida coleccionando objetos de sus viajes por todo el mundo. Por la cantidad y el valor de cada cosa empezó a almacenarlos en su propiedad de más de 1.000 m2 que tiene en Puente Piedra. Como nadie vivía ahí, desconocidos aprovecharon para ingresar a robar.

“Había menaje de Alemania, Francia e Italia, bañados en oro. Eran colecciones. Esa persona sabe si vale o no vale. Tenía relojes Rolex, antigüedades de mi padre”, señaló la agraviada.

Si bien la casa no contaba con vigilancia, sí tenía cámaras de seguridad, pero los cables fueron cortados. En el interior de la propiedad se encontró una escalera que habrían usado los hampones para ingresar.

“Yo he trabajado en casa de antigüedades en Europa y todo lo que me han robado son antigüedades. Por ejemplo, yo necesito dinero por urgencia por una pieza que venda me dan S/300 mil”, comentó.

La propietaria no sabe exactamente qué cantidad de objetos se llevaron. Ella se enteró del robo porque sus vecinos la llamaron. Su caso fue pasado de la comisaría de Puente Piedra a la Dirincri de la Av. España.

