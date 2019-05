Con bombas lacrimógenas, PNP intenta frenar marcha que exige nulidad de peajes [FOTOS]

Los agentes de la Policía Nacional lanzaron bombas lacrimógenas a fin de frenar el avance de los manifestantes hasta el óvalo de Shangrilá, enPuente Piedra.

La movilización, que no cuenta con garantías del Ministerio del Interior, fue convocada para expresar su rechazo contra el cobro excesivo de peajes y por la anulación de los contratos con los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac).

Un cordón policial se colocó en el kilómetro 26 de la Panamericana Norte para evitar la circulación de los manifestantes. El noticiero América Noticias informó que los miembros del orden ayudan a vecinos del lugar que buscan llegar a sus centros de trabajo y de estudio.

El alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, lamentó que la movilización haya sido frenada. Aclaró que recién durante la marcha fueron informados respecto a que se desestimó las garantías para la movilización. Recalcó que en todo momento su avance fue de forma pacífica.

“Vamos a seguir manifestando y no nos vamos bajar los pantalones frente a la corrupción, vamos a regresar. El pedido fue denegado porque esta marcha pacífica está afectando a varias personas. Lastimosamente, la Policía no está actuando de manera pacífica. Ya no se continuará avanzando hasta el peaje de Shangrilá”, precisó.

A esta hora, los agentes lanzan las bombas lacrimógenas a un pequeño grupo de personas que se resisten a acatar la orden de detener la movilización. Ellos lanzan piedras e incluso están quemando llantas.