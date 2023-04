En los exteriores de la antigua taberna Queirolo, en Pueblo Libre, una mujer que fue intervenida el último sábado por insultar a una persona, tuvo también una actitud violenta con los policías que la detuvieron, lanzando insultos y frases racistas.

La mujer racista, que no ha sido identificada, dijo ser hija de un general de la Policía Nacional del Perú y que trabaja en la alta dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Quizá por ello pensó que podía insultar al policía que la intervino en Pueblo Libre, a quien le dijo “Cholo de mi****”.

“Para eso está la policía, para que ayude, por las hue*** tienes el uniforme (...) seguramente eres subalterno, porque no creo que seas general ni coronel (...) no entiendo por qué se demoran tanto... está bien, que me denuncien (por actos racistas), me cag* en tu denuncia”, son algunos de los improperios que lanzó la mujer.

En la comisaría de Pueblo Libre

La mujer no se detuvo en los insultos, ni siquiera cuando fue llevada a la comisaría de Pueblo Libre. Ahí, incluso, llegó a golpear al oficial que la estuvo grabando.

“Yo soy la que me voy a reír de ti, hijo de p***, cuando te boten, si fueras coronel, mayor o comandante no actuarías así, hablarías con respeto a una mujer, no tienes madre, hijas, seguramente de una pe*** habrás nacido. Eso me pasa por ir a lugares de nacos, gente de mi****, ¿qué hago en Pueblo Libre yo? Debería estar en San Isidro, en Miraflores”, dijo.

El video, que fue compartido en redes sociales, rápidamente se hizo viral y generó una ola de críticas contra esta mujer.





VIDEO RECOMENDADO