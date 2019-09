La Municipalidad de Pueblo Libre clausuró doce hostales donde se ofrecían servicios en condiciones insalubres, con los colchones en condiciones deplorables. Además, se procedió también con el cierre de una discoteca de la avenida La Marina.

Personal de sanidad del distrito encontró sábanas sucias, lo que genera peligro para los clientes que requieran los servicios de estos establecimientos.

Entre los hospedajes clausurados figuran El Refugio, Marina, Monterrey, Kenko. Ahí se comprobó que los dormitorios no contaban con las garantías de salubridad necesarias para atender al público. Se procedió al cierre temporalmente estos negocios.

Asimismo, se clausuró el hostal Welcome debido a que su personal no permitió el ingreso de las autoridades para la respectiva inspección. Por su parte, la discoteca “7mo Bar” fue clausurada por no contar con la licencia de funcionamiento.