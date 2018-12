Tras el escándalo generado por los cobros en exceso que realizó la Pontificia Universidad Católica del Perú a sus alumnos cuando pagaban fuera de fecha, la Vicerrectora de Investigación Pepi Patrón, presentó su renuncia al cargo.

En un documento dirigido a sus colegas y a los alumnos de la casa de estudios, Patrón sostuvo que ella no estaba al tanto de los cobros excesivos por lo cual pide que se le deje de acusar de lo mismo.

"Lamento no haber estado al tanto de esta situación oportunamente. Yo no estaba informada de los hechos que se han descrito estos días. Estaré muy agradecida si se deja de acusarme injustamente", señala en el documento.

Asimismo, Patrón considera que la PUCP debe "ser fiel a su espíritu de buscar lo mejor para el país, lo cual no se ve reflejado en los hechos acontecidos".

La aún vicerrectora procedió a renunciar a su puesto y pedir disculpas: "Con mucho pesar me siento en la obligación de renunciar a mi cargo de vicerrectora de investigación, no sin antes disculparme con la comunidad universitaria, con las madres y paderes que con gran esfuerzo matriculan a sus hijos en nuestras aulas y en particular con los y las estudiantes".

La vicerrectora concluyó su comunicado indicando que lamentaba los episodios de violencia entre los estudiantes y las autoridades de la PUCP. "Confío en que nuestra comunidad es mucho más grande que sus problemas y que saldremos de esta crisis remporal. Lamento la violencia en nuestro campus en estos días".

Renuncia Pepi Patrón Renuncia Pepi Patrón Renuncia Pepi Patrón

A finales de noviembre, cientos de alumnos y ex alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú se pronunciaron a través de las redes sociales para dar a conocer que la PUCP estaba devolviendo dinero que no debió cobrar por demoras en el pago de pensiones.

La ola de reclamos inició hace más de un mes, cuando el estudiante de posgrado Eduardo Abusada hizo público que la PUCP le devolvió más de S/1,000 soles que se le había cobrado en intereses ilegales, en su momento considerados como 'moras'.