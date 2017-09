Prueba de ascenso para maestros: horario, puntajes y plazas del examen de este domingo

Este domingo 24 de setiembre se desarrollará la Prueba Única Nacional (PUN) de ascenso en la escala magisterial y 148 mil 754 docentes concursarán para acceder a las 27 mil 963 plazas disponibles.

Vale recalcar que esta prueba de ascenso es voluntaria. Se trata de un examen de conocimientos y se realiza una vez al año. Sin embargo, no corresponde a la evaluación de desempeño, que mide la gestión del maestro en el aula.

¿A qué hora empieza la prueba?

La evaluación nacional comienza a las 9:10 a.m. y los postulantes tienen cuatro horas y 30 minutos para responder 80 preguntas. El ingreso a los locales es de 7 a.m. a 8 a.m., por lo que se recomienda asistir puntualmente.

Lo que puedo y no puedo llevar

El único elemento que pueden llevar los postulantes es su DNI o carnet de extranjería. Todos los útiles necesarios para rendir la prueba los entrega el Minedu en el aula asignada.

Está prohibido ingresar con cartera, maletín, mochila o similares o con algún aparato electrónico (teléfono celular, reproductor de sonido, cámara de fotos, tablet u otros). De incumplirse esta indicación, el postulante será retirado y quedará impedido de rendir el examen.

¿Qué puntaje necesito?

La prueba tiene 80 preguntas y cada respuesta correcta equivale a 1 punto. Cabe precisar que los puntajes mínimos para el ascenso varían según la escala a la que se postula para ascender.



Así, para la segunda escala se requieren 48 puntos y para la tercera escala, 51. Para ascender a la cuarta y quinta escala, los postulantes deben alcanzar 54 y 57 puntos, respectivamente; mientras que para la sexta escala necesitan 60 puntos. Y si un docente quiere subir a la séptima escala debe obtener 63 puntos.

Plazas disponibles por región

Según el reporte de la Dirección General de Desarrollo Docente del Minedu, Lima Metropolitana encabeza la lista con 3.350 plazas disponibles. En segundo lugar figura Cajamarca con 2.259; seguida de Puno, con 1.809; Loreto, con 1.741; La Libertad, con 1.717; Áncash, con 1.620; Piura, con 1.413; y Cusco, con 1.323.



Luego están Junín, con 1.244, San Martín, con 1.174; Ayacucho, con 1.125; Huánuco, con 1.046; Lima Provincias, con 984; Lambayeque, con 980; Arequipa, con 861; Huancavelica, con 784; Apurímac, con 704; Ica, con 689; y Amazonas, con 683.



En Ucayali hay 630 plazas disponibles y en Callao 530; mientras que en Pasco, Tumbes, Tacna y Moquegua hay 392, 329, 228 y 206, respectivamente. La región con menos plazas disponibles es Madre de Dios con 142.

Calendario de la evaluación

Los profesores que superen los puntajes mínimos requeridos de acuerdo a la escala a la que postulan pasarán a la etapa descentralizada del concurso, que se desarrollará entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre de este año. En esta etapa, la trayectoria profesional de cada docente será evaluada por el Comité de Evaluación conformado por el director de la UGEL o el jefe del área de Gestión Pedagógica, el jefe de personal o especialista administrativo de personal, dos especialistas de Educación de mayor escala magisterial y un representante del Consejo Participativo Local de Educación. Los resultados finales del concurso de ascenso serán publicados el 18 de diciembre.